台股高歌勁揚442點收22,642點 台積電漲26元收960元

台股受聯準會（Fed） FOMC 會議結果偏鴿影響，1日開高走高，終場收22,642.10點，漲442.75點、漲幅1.9%，成交金額4,307.6億元。另外，櫃買指數也同樣開高走高，收漲1.7%。台積電（2330）收960元、漲26元。

今日成交金額大且上漲者包括：光寶科、盟立、昆盈、安國、上曜、所羅門紛紛攻上漲停板作收，京元電子、國建、和大、福裕、聯電、精材、廣達、藍天、波若威、宏碁、景碩、英業達、大亞等，紛紛收漲達4%以上至7%左右的漲幅。

今日成交金額大且下跌者有：錸德、中華、鑫科、晶彩科、昇陽半導體、矽統、統一等，皆達1%至3%的跌幅。

統一投顧指出，美國聯準會一如預期維持利率不變，並表示經濟活動繼續穩步擴張，就業成長已有放緩，失業率略微上升，但仍維持在低點，通膨在過去一年有所放緩，2%的通膨目標已取得一些進展，將持續尋求在較長期內實現充分就業和2%通膨目標間之更好平衡。

另外，中研院經濟研究所將2024年實質經濟成長率預測向上修正至3.88%，較前次增加0.86個百分點，表示在全球商品貿易回溫，高效能運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，預計下半年國內景氣持續穩定復甦，隨著旺季來臨，預期國內廠商成長動能將逐步加溫。

後市操作方面，加權指數本波段下跌過程中，除修正均線乖離與過熱指標外，成交量目前已連續6個交易日低於5,000億元，加上融資快速下滑，顯示市場籌碼逐漸沉澱，已迎來反彈之契機，建議檢視持股，汰弱留強。

選股方向上，建議聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、Server族群、營建資產、戶外運動概念股、航空觀光、金融保險等。