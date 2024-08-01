NVIDIA 反彈狂飆 機器人概念股跟著飛 這幾檔飆漲停

輝達（NVIDIA）周三收盤大漲狂漲12.8%，單日市值激增3,290億美元，再創新紀錄，台股機器人概念股也跟著狂飆，所羅門（2359）飆上漲停領軍、和椿（6215）、穎漢（4562）、昆盈（2365）、盟立（2464）、羅昇（8374）、聰泰（5474）、台灣精銳（4583）、大拓-KY（8455）、聯策（6658）等也衝上漲停； 廣運（6125）、直得（1597）、凌華（6166）、佳能（2374）、新漢（8234）、大銀微系統（4576）等也大漲逾半根停板。

輝達（NVIDIA）周三收盤大漲狂漲12.8%，單日市值激增3,290億美元，再創新紀錄，彭博資訊指出，一天市值大增或大減千億美元已經成為輝達的常態；輝達反彈大漲，台股相關概念股1日也表態跟進大漲，其中，機器人概念股漲勢更加強勁，10檔衝上漲停收盤。

研調機構Omdia最新研究報告表示，2027年全球人形機器人出貨量將超過1萬台，2030年達3.8萬台，2024年至2030年間的年複合成長率（CAGR）高達83% ；Omdia認為，今年是人形機械人突破性發展的一年，預期人形機械人將是下一個重大的科技躍進；法人看好，機器人商機大爆發，台廠相關機器人概念廠商都將受惠。

除了輝達布局機器人領域，特斯拉也發表人形機器人Optimus第二代（Optimus Gen 2），執行長馬斯克表示，明年將少量生產這類機器人供內部使用，預計2026年大規模生產人形機器人。

輝達大漲激勵下，機器人概念股1日漲勢亮眼，所羅門以150.5元開高後衝上漲停158元；所羅門因為搭上AI機器人題材，且獲得輝達執行長黃仁勳欽點，營運備受關注，董事長陳政隆日前透露，所羅門跨入機器人相關的應用開發已經10年，預期未來3~5年，人形機器人加上AI未來能力可以大幅提昇。

穎漢早盤以57元開高後走高，衝上漲停60.5元；穎漢以管件成形設備起家，並跨入全自動整廠設備領域，手臂多工AI智能自動化產線是穎漢最具特色的無人化整廠輸出產品，自行開發各軸式機械人手臂取代傳統人工搬運，可在無人作業下長時間穩定生產，協助客戶從傳統製造升級到AI智慧製造。

和椿早盤以60.4元開高後衝上漲停63.8元；和椿從傳動、驅動零件起家，隨著AI的發展，積極投入轉型，創造auro solutions機器人自動化子品牌，跨足兼具機器人自動化領域。

另外，盟立、昆盈、羅昇、聰泰、台灣精銳、大拓-KY、聯策等股也以漲停收盤；廣明光電（6188）、凌華、佳能、新漢、致茂（2360）、廣運、上銀（2049）、大銀微系統、直得、正崴（2392）、欣技（6160）、百達-KY（2236）、友通（2397）、彬台（3379）等也都上漲逾半根停板。