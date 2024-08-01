聯準會為9月降息開啟大門 美國各類資產有利可圖

美國聯準會（Fed）按兵不動連續八度暫停升息，將聯邦基金利率維持於5.25%-5.5%目標區間的23年高位，但聯準會主席鮑爾已經暗示若數據持續如預期發展則9月降息是適合的。摩根資產管理認為，聯準會傾向9月降息的態度不但激勵美國股債7月31日雙漲，標普500指數收盤上漲1.6%創下五個月以來最大漲幅，且從歷史經驗來看，整個降息期間，不論是美股、美債、甚至是REITs等各類資產都可望有相當亮眼表現，投資人可以降息啟動前趁早布局。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，美國通膨不斷放緩，聯準會降息預期不斷加溫，今年9月和12月有機會各降息一碼。林雅慧說，相較於聯準會過去高度關注通膨風險，這次是2年來首度聯準會更均衡看待通膨及就業兩大指標；另外，聯準會量化緊縮(QT)持續減少持有的美國公債、機構債和機構抵押貸款證券。總體而言，會後聲明傾向鴿派可說是為聯準會9月降息開啟大門。

摩根大美國領先收成多重資產基金基金經理人楊若萱指出，美國企業今、明兩年獲利持續強勁，但聯準會如今已不再是只強調通膨，也把就業市場情況納入考量，顯示9月預防性降息的機率愈來愈高，估計美國經濟將軟著陸。

楊若萱說，若把時間拉長來看，過去30年來，當聯準會在經濟成長期間啟動降息，則美國資產在降息期間的表現都相當亮眼，美股的平均報酬是21%，優於全球不含美國股市的14%和新興股市的7%；同一期間，美國投資等級債以及非投資等級債平均亦有