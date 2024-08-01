2星期跌掉2千點...多頭結束進入空頭？AI泡泡破裂？專家提1關鍵不同意

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台股近來波動劇烈。股市示意圖／聯合報系資料照
台股近來波動劇烈。股市示意圖／聯合報系資料照

說真的，每次市場碰到大幅回測時，除了會到處找原因，也會回頭尋找相似的歷史，試圖預測未來的走向...

例如，現階段最熱門的說法就是，AI的泡沫已經破裂，且有許多專家拿出2000年網路泡沫的股市變化，和現在的AI熱潮做對比，結果發現了驚人的相似度。

另一種說法是，日本央行頻頻釋放鷹派訊號，導致日圓開始大幅升值，而該狀況會讓市場上的便宜資金迅速回流日本，進而造成股市大跌。

還有一種多數投資人認同的說法，那就是按照歷史經驗，當美債殖利率曲線快速由負轉正，意味著市場押住、FED將很快降息時，「每次」都會看到股市從高檔大跌，市場將熱衷於衰退交易，並進入熊市，所以現階段的大跌就是在重演相似的歷史。

當然，許多投資人也認為，目前的AI熱潮和網路泡沫完全不同，因為當時的網路泡沫沒有基本面支撐，但如今的AI熱潮確實帶動相關企業基本面持續走高，所以短線上的股市大跌只是漲多拉回，沒有進入熊市的疑慮。

不得不說，投資朋友們應該也能感覺到，最近市場的多空論戰非常激烈，這也造成台美股每天的漲跌幅度都很驚人，一個不小心就可能被捲入絞人肉機。

而我要跟大家講的是，市場上永遠都存在多空等各種看法，現階段的多空說法都有其道理，也符合邏輯，但我個人更偏向多方，認為目前的大跌僅是多頭走勢的漲多拉回。

AI 台股 日本央行 美股 聯準會

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