NVIDIA反彈飆漲近13% 台股AI、黃仁勳概念股跟著狂歡
輝達（NVIDIA）周三收盤大漲狂漲12.8%，單日市值激增3,290億美元，再創新紀錄；台股AI股及黃仁勳概念股1日也跟著狂歡，水冷散熱系統通過輝達認證的光寶科（2301）亮燈漲停之外，所羅門（2359）、聰泰（5474）、益登（3048）等也飆上漲停，華碩（2357）、京元電子（2449）、聯電（2303）、圓剛（2417）、宜特（3289）等同步大漲逾半根停板。
輝達今年上半年飆漲150%，但在市場押注聯準會最快9月降息的情況下，投資人對AI類股獲利了結，資金轉向銀行與景氣循環股，造成輝達近期走勢波動劇烈，周二股價重挫7%，市值單日蒸發1,930億美元，周三則是反彈飆漲近13%，單日市值激增再刷新紀錄，彭博資訊指出，一天市值大增或大減千億美元已經成為輝達的常態。
輝達飆漲，帶動周三費城半導體指數飆漲7%，台積電ADR大漲7.3%，聯電更是狂漲12.7%，1日的台股開盤大漲，AI股及黃仁勳概念股也是大漲表態，晶圓雙雄台積電、聯電同步大漲，尤以聯電的漲勢更強。
AI股中，光寶科開高走高，盤中衝上漲停109元，表現搶眼，光寶科搶攻輝達GB200報捷，旗下水冷散熱系統已通過輝達認證，將在本季出貨，另外，高瓦數AI伺服器專用電源也開始量產，將成為下半年的強勁動能；光寶科第2季合併營收332.85億元，稅後純益31.15億元，每股純益1.36元，累計上半年合併營收620.61億元，稅後純益77.23億元，每股純益2.4元。
光寶科盤中亮燈之外，所羅門、益登、聰泰也亮燈漲停，另外，廣達、京元電子、華碩、宜特、圓剛、華擎、嘉澤、凌華、景碩等盤中漲幅也超過半根停板；緯穎、鴻海、英業達、技嘉、金像電、廣運、欣興等也是大漲表現。
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