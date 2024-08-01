台積電等AI族群回神 台股大漲逾400點挑戰收復季線
超微日前釋出AI業務有能力在下半年展現強勁營收動能，連帶推升輝達股價大漲，台股今天跳空大漲逾450點，AI族群包括台積電、廣達、鴻海、緯創等皆以紅盤開出，成為盤中支撐主力，其中台積電大漲逾30元，帶動加權指數力守22600點之上。
11時，加權指數上漲416.64點至22615.99點，成交值新台幣2689.04億元。
超微日前釋出AI前景展望，超微股價上漲逾4%，輝達更是反彈逾12%，帶動台股AI族群上攻。
權值股台積電盤中高點969元，上漲35元；鴻海漲7.5元至205.5元；聯發科開高走低翻黑，下挫40元至1180元；廣達上揚15.5元至288元。
工具機概念股上銀盤中達209元，漲4.23%；直得一度漲停103元；東台漲至29.7元。
群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股今天開盤跳空大漲，將先觀察能否收在季線22340點之上，若能守住則有機會進一步挑戰月線。量能提升、外資空單回補及新台幣止貶等資金面因素是觀察重點。
廖健佑指出，Meta股價漲以及建置AI平台的願景帶動鴻海、廣達走高。至於日圓升息推升工具機、機器人概念股上揚。
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