鮑爾開金口…9月更接近降息！ 狄驤：美股驚天大反彈、債市普天同慶

鮑爾開金口提到，市場認為FED在9月更接近降息是合理的...

此話一出，股債市普天同慶，Nvidia盤中加盤後一共反彈16%，台積電ADR反彈幅度也高達9%，帶動美股出現驚天大反彈。

簡而言之，當市場恐慌時，利多的影響力會被快速放大，這道理就跟股市漲多時，也會放大利空的影響力一樣。

而這種市場的情緒變化很難掌握，所以只要確認多頭趨勢沒有改變，如我們之前所說，逢低分批佈局確實是勝率較高的作法。

當然，我們看到了台美股收復多條均線，可以視為初步止跌，但股市要更穩健的走高，再打第二支腳比較健康。

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