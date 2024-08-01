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台積電7月遭外資創紀錄提款之際 股東數卻創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
據集保結算所截至7月26日統計，持有台積電股票人數由6月底的125萬人增至141萬人。路透
據集保結算所截至7月26日統計，持有台積電股票人數由6月底的125萬人增至141萬人。路透

台積電（2330）7月遭逢外資16年來最大賣超，但持有台積電股票的股東人數也創下歷史新高，彭博認為，其中散戶中不乏買進台積電來展現抗中保台的買氣。

散戶持有台積電股票所占比例不到1%，但在外資紛紛撤離之際，台積電股東人數卻創下歷史新高。據集保結算所截至7月26日統計，持有台積電股票人數由6月底的125萬人增至141萬人。

彭博認為，除了製造帶動人工智慧(AI)熱潮的晶片外，台積電對不少台灣人的吸引力也在於：他們視台積電為「護國神山」，其成敗決定台灣抵禦對岸的實力。

彭博訪問到一位女性上班族即表示，要保護台灣免於大陸動武，她個人能力所及幫得上忙的，就是買台積電股票。她將個人國內資產70%都押在台積電。

這位女士的思維是，台積電讓台灣變成全球先進技術供應鏈不可或缺的一環，其他國家無法承受失去台灣的風險，也嚇阻中國對台動武。所以台積電越強大，她覺得越安全。

同時，根據彭博彙編的數據，外資7月淨賣超台積電58億美元的股票，創下16年以來最大單月賣超紀錄。

台積電7月下跌3.3%，打破連續九個月上漲的紀錄，這波漲勢漲了85%。

Allspring Global Investments的投資組合經理Gary Tan說：「隨著美國大選臨近，我們預料投資人會更加關注投資台積電的地緣政治風險，特別在AI領域短期內缺乏重大積極進展的情況下。」

台積電 外資 美國大選

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