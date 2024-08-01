聯電ADR狂漲12.7% 股價飆漲挑戰季線 台積電也回神大漲
聯電ADR周三表現比台積電ADR更狂，收盤狂漲12.7%，1日股價也是大漲表態，跳空以53.7元開高，一口氣收復5日線、月線及半年線，一度拉升至53.9元，挑戰季線，盤中漲幅逾6%，居盤中個股成交量第二大；台積電也回神大漲，以969元開高，市值回升至25.12兆元。
在NVIDIA狂漲12.8%的帶動下，周三費城半導體指數飆漲7%，台積電ADR大漲7.3%，聯電更是狂漲12.7%，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）1日同步大漲，領軍台股反彈大漲，聯電爆量往上，一口氣收復三條均線，且逼近季線，股價漲勢凌勵。
台積電也不落後，早盤以969元開出，上漲35元，漲幅3.74%，市值激增9,076億元，市值回升至25.12兆元，居盤中個股成交值冠軍，盤中漲幅逾2%，也是大盤上漲主力，盤中貢獻大盤指數約176點。
聯電第2季合併營收567.99億元，季增4%，年增0.9%，毛利率35.2%，季增4.3個百分點，年減0.8個百分點，營益率24.5%，季增3.1個百分點，年減3.3個百分點；稅後純益137.86億元，季增31.8%，年減11.9%，每股純益1.11元。
聯電累計上半年合併營收1,114.31億元，年增0.8%，毛利率33.1%，年減2.6個百分點，營益率22.9%，年減4.3個百分點；稅後純益242.42億元，年減23.8%，每股純益1.95元。
聯電預期第3季晶圓出貨量將季增4~6%，毛利率34~36%，平均銷售單價（ASP）持平，產能利用率由第2季的68%提升至約七成。
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