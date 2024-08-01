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AI 雙雄輝達及博通單日漲逾10% 帶飛00757開盤跳升3.49%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

引領AI趨勢的輝達股價自6月18日高點135.58美元，一度拉回至103.73美元，波段跌幅高達23.49%。但31日聯準會（Fed）宣布利率連八凍，並釋出九月可能降息的訊息，激勵科技巨頭再度領漲。輝達股價單日暴漲12.81%，昨日收盤後仍持續上漲3.67%。網通霸主博通昨日漲幅也達到11.96%，並於盤後續漲2.17%。

AI雙雄競相暴漲，帶動科技巨頭代表性指數FANG+指數昨日漲幅達到3.44%。追蹤該指數的統一FANG+（00757），1日一開盤就大漲3.49%至88.9元。00757成分股另有 META、微軟、谷歌、亞馬遜、蘋果、特斯拉、網飛及雪花，都是AI時代各應用領域的主要玩家，包括軟體、雲端服務、電動車及社群網站等。

法人表示，聯準會本次利率會議的鴿派態度，為即將啟動的降息循環鋪路。利率調降將帶來豐沛資金，有望提升股市評價，尤其是高成長的科技股。雖然短線美股將持續受到美國大選的不確定性影響，呈現高檔震盪，但今年股市預計仍為多頭格局。在AI長線成長趨勢不變的情況下，科技股仍為布局首選，建議投資人在股市震盪之際分批進場，把握未來科技股爆發性成長的投資機會。

AI 科技股

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