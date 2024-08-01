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台股單月蒸發2.5兆 法人：第2季財報依序出爐、應多留意

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股31日早盤開低，在買盤逢低進場下，指數盤中由黑翻紅，收復月線，綜觀7月受到外資大賣台股達3,502.5億元的衝擊，市場氛圍緊張，尾盤賣壓出籠，終場收跌24點；櫃買指數季線得而復失，終收跌0.4%，而截至昨日上市公司總市值單月蒸發2.5兆元，降到71.1兆元。

富邦證券表示，美股強彈帶動電子龍頭股反彈，台股日KD指標處在低檔，將有利技術性反彈，研判指數將挑戰10日均線反壓，而盤面資金進駐類股主要為被動元件、航運、PCB、EMS等族群。

針對操作方面，富邦證券指出，台股昨日收盤時KD指標處在低檔，今日可望收復季線挑戰10日均線，買進產業趨勢正向的AI相關股，搭配短線抗跌輪動股，逢彈減碼業績展望、財報欠佳，技術線型偏空股。

此外，科技廠近日除了已陸續公布第二季財報，也即將公布7月份營收，針對市場上做多可多加留意的類股，則包括「晶圓代工」、「AI伺服器」、「PCB」及「散熱」等族群類股。而做空應多加留意的有「封測」、「PA股」，建議投資人應謹慎留意手中持股，適時進行調整。

台股 富邦 財報

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