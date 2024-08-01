蘇姿丰救AI村！AMD、NVIDIA 上漲 台股AI村民開紅盤

超微（AMD）執行長蘇姿丰日前表示，超微AI業務持續加速，「有能力在下半年實現強勁的營收成長。」蘇姿丰一席話，不僅帶動AMD股價上漲，近來股價疲弱的輝達（NVIDIA）、台積電ADR等AI股，31日也紛紛勁揚；台股AI村民包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）等，1日也以紅盤開出，帶動台股指數上揚。

繼輝達（NVIDIA）是前一波AI股大漲的造浪者，半導體女王蘇姿丰在業績表現亮眼的底氣下，也成為市場焦點。超微日前公布第3季營收優於市場預期，MI300晶片營收在上季突破10億美元，雲端運算和企業客戶青睞AMD的Instinct MI300X系列加速器產品，帶動其傳統PC與伺服器事業，而且AI晶片銷售「高於預期」。31日AMD上揚4.36%、輝達也擺脫下跌陰霾，上漲12.8%，並推升台積電ADR表現。

台股中的AI股主要以台積電、鴻海、廣達、緯穎為指標，法人也看好祥碩（5269）、弘塑（3131）、辛耘（3583）等AMD概念股。1日開盤包括鴻海重新站上200元以上，台積電、廣達、緯創等也都有明顯買盤進場。

AI是今年以來推升美股與台股上揚的主要因素，但近來投資人也紛紛檢視各大廠在大筆的資本支出投入後，是否能帶來明顯的營收動能，AI是否會泡沫化也引起熱議。分析師普遍認為，AI股在漲多後拉回修正實屬正常，接下來投資人將更關注AI的落地應用，是否能帶來新的商業模式，推升百工百業的營收成長，才能帶動上游AI晶片廠新的成長動能。