市場輪動加快 富蘭克林投顧：多元布局掌握多元投資機會

美國聯準會主席鮑爾日前在參眾兩院聽證會上稱不一定要等到通膨降至2%後才開始降息，讓市場對降息預期更加樂觀，並加速股市類股輪動，綜觀7月，股債呈現齊揚態勢，總計7月以來台灣金管會證期局核備的968檔境外基金(股、債均含)平均上漲2.13%，其中，694檔股票型基金平均上漲1.88%，257檔債券型基金平均上漲2.84%。

富蘭克林證券投顧表示，美國6月個人所得、支出及通膨放緩，強化聯準會9月降息預期，此外，市場也預計英國央行本週將降息一碼，寬鬆的貨幣政策基調有利全球債市延續多頭，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金掌握，而不同於美歐央行將轉向寬鬆，日本央行貨幣政策正常化趨勢確立，締造日圓評價面回升潛力，空手者可透過日圓計價的美國平衡型基金及日本股票型基金參與。

下半年來的美股盤面強弱勢股風水輪流轉，凸顯出多元分散布局的重要性，未來需持續關注AI科技股財報及財測能否成為止跌反彈催化劑，建議投資人採取多元佈局策略，涵蓋創新成長(科技/生技)、亞洲改革(印度/日本)、淨零轉型(全球氣候變遷/基礎建設/公用事業)股票型基金，積極者可搭配美國中小型股票型基金操作，網羅股市輪動機會。

隨聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊息，投資人目前期待年內可望降息三次，受此影響，利率敏感的生技、公用事業、黃金、全球不動產等類型基金同步走揚，漲幅均超過7%，而雖降息可能影響銀行業獲利，但在市場輪動加快下，資金仍轉向先前較無表現的金融股，漲勢同樣超過7%，反觀，科技基金表現落後，下跌4.01%，主要是受半導體股領跌拖累，因過去一個月類股輪動效應、川普發言、拜登強化中國大陸半導體出口限制均構成影響，也拖累以半導體股為主的台股基金下跌6.19%；不過，市場輪動也助推小型股，美歐小型股基金分別上漲7.86%、4.81%，印度與日本基金也延續穩健表現，分別上漲3.69%、3.45%，然而，大中華股市基金在中國三中全會無太多亮點、經濟放緩擔憂仍存下走跌3.44%。

富蘭克林證券投顧表示，隨美國經濟持穩、通膨持續降溫，再加上近期就業市場趨緩，讓聯準會更有理由降息，根據芝商所FedWatch 7月31日數據，市場樂觀認為9月、11月、12月均有可能降息，而寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現，在題材上，儘管近期科技股出現回檔修正，但隨AI觸角持續擴大與延伸，應不會改變長期AI大浪持續帶來變革，特別是通訊服務、科技兩個是最具AI題材的類股，也是2024年史坦普500指數各類股中企業獲利成長動能最強者，仍具基本面支撐，短線出現修正並非壞事，反而提供逢低進場或定期定額布局機會，另外，隨美國有更高機率實現軟著陸，類股輪動與資金流轉可望持續加快，先前表現落後、評價相對較低的類股及小型股均可望受惠。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特．葛拉瑟指出，科技七雄的崛起使市場集中度達到1970年代以來最高水準，但我們認為市場集中度可能會停滯在當前水準附近，長遠來看，隨巨型股集中度停滯、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復到更健康的水準，多元化投資組合在未來12-18個月內應會開始跑贏大盤。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，聯準會並不需要立即從緊縮轉向寬鬆政策，很可能是採取漸進轉向至更為中性或正常的立場，意謂2025年中之前可能有4-6次降息機會，預期股市中利率敏感資產最為受惠，此外，科技股等成長型類股已從高檔回落，但目前仍有近40%史坦普500企業較近期高點下跌超過一成，隨市場廣度進一步改善，預期金融、能源、醫療保健、公用事業等類股將有表現機會。