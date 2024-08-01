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日本升息 中信投信：日股短空長多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

日本央行（BOJ）宣布升息，並縮減每季購債規模約4,000億日圓，消息公布後，日圓小幅升值。中國信託投信表示，雖然升息行動令市場意外，然而縮減購債規模較預期低，且貨幣政策決議前，日圓已率先升值，因此今日日圓反而有「利多出盡」跡象，並未向上攻堅。

展望日圓後市，中國信託投信認為，日企普遍有能力承受當前匯率升值影響，而預計在日本央行密切關注國內經濟復甦動能的情況下，緊縮行動或偏謹慎，利差收窄、日圓升值的速度可能趨於和緩。

中國信託投信表示，未來若日本央行繼續升息，將建立在經濟基本面具韌性且加薪幅度優異的前提下。即便短期將造成市場動盪，但中長期代表日本有望脫離通縮，而企業業績也可因為調漲價格受惠。

日股方面，中國信託投信認為，過去一年日股漲幅甚鉅，市場在相對高位對於負面訊息通常更加敏感。然而多數負面訊息的衝擊預計已大範圍消化，實際對日股基本面的衝擊應屬有限，今天日股亦開低走高。中長期而言，或許提供可投資人更合適的進場機會。若擔心單一個股波動大，透過具有前景日本ETF如半導體、商社或高股息等，為投資人錢進日本的優質選擇。

中國信託 日圓 日本央行

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