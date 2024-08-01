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費半指數勁揚7% 法人：有利台股表現

中央社／ 台北1日電

美股費城半導體指數勁揚7%，台指期夜盤勁揚逾400點，法人認為，有利今天台股表現。

美國聯邦準備理事會（Fed）暗示如果通膨降溫，可能在9月開始放鬆貨幣政策。美股主要指數收紅．那指勁揚逾2.6%，費半大漲7%。

道瓊工業指數上揚99.46點或0.24%，收在40842.79點，標準普爾500指數上漲85.86點或1.58%，收5522.30點；那斯達克綜合指數勁揚451.98點或2.64%，收17599.40點，費城半導體指數大漲343.03點或7.01%，收5233.18點。

台股31日上下震盪269點，終場收在22199.35點，下跌24.22點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股昨天盤中大跌、收盤小跌，主因美股超微（AMD）財報優於預期，帶動盤後股價上漲，市場預期費半指數下跌之後次日可望大漲，台股在預期心理下使跌勢收斂。

面板廠友達31日公布第2季財報，合併營收743.3億元，較第1季增加25%，年增17.4%，雖然本業轉盈，但因地震造成一個廠區受損，第2季歸屬母公司業主淨損2.3億元，基本每股損失0.03元。

友達光電預期，非純面板事業營收占比可望在2027年過半，友達將不再是純面板廠，可望脫離面板產業景氣循環。

半導體測試介面廠穎崴公布第2季稅後淨利2.24億元，創同期新高，每股基本純益6.52元，累計上半年獲利4.23億元，每股純益12.33元，創同期歷史新高。

台達電公告半年報，公司第2季營收1034.45億元，季增13.3%，年增2.87%。獲利方面，第2季稅後純益99.48億元，比起第1季的近4年低點57.63億元成長72.61%，並創下2022年第3季以來近7季新高，也是歷史次高，表現優於預期。

台股 面板

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