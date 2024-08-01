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台股7月外資提款3,502億 上市公司市值蒸發2.5兆元

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股31日收月線，7月受到外資大賣台股達3,502.5億元的衝擊。 聯合報系資料照
台股31日收月線，7月受到外資大賣台股達3,502.5億元的衝擊。 聯合報系資料照

台股昨（31）日收月線，7月受到外資大賣台股達3,502.5億元的衝擊，市場籠罩恐慌氛圍，指數上演「大怒神」，狂跌832點或3.6%，為史上單月第四大跌點，並結束連續五個月的紅K漲勢，上市公司總市值單月蒸發2.5兆元，降到71.1兆元。

美國那斯達克與費半指數30日均重挫，衝擊台股昨日賣壓出籠，盤中一度下殺177點，台股恐慌指數瞬間衝上25.94，攀至今年來最高。後搶短買盤現蹤，盤中一度翻紅上漲91點，在市場多空拉鋸下，終場小跌24點收市，收在22,199點，成交量縮至3,882億元，是5月22日來最低量。

三大法人昨日賣超158億元，其中，外資賣超164.5億元，連四賣，累計調節1,251.6億元，7月單月賣超達3,502.5億元，是2020年4月以來單月最大金額；外資在台指期淨空單回補1,904口，未平倉淨空單略降至37,129口。

台股前五大單月收盤跌點 圖／經濟日報提供
台股前五大單月收盤跌點 圖／經濟日報提供

投信持續扮演穩盤角色，昨日買超63.4億元，連20買，累計買超1,191.4億元，7月以來天天買超；自營商賣超56.9億元，連17日賣超，累計賣超1,598億元。八大公股行庫買超58.6億元，連13買，累計買超1,012.8億元，7月共砸1,017.7億元護盤。

台新投顧總經理呂仁傑、元富投顧總經理鄭文賢指出，在美國大型科技股股價漲多後，市場以高標準檢視財報與未來展望，例如谷歌母公司Alphabet的財報中，因增聘員工等因素而增加第3季成本支出，使股價出現震盪，不過，Alphabet第2季獲利表現亮麗、資本支出也達130億美元，對台股供應鏈與法人圈而言，更關注資本支出趨勢，代表後市AI相關供應鏈的動能無虞，若其他AI巨擘資本支出維持強勁表現，將挹注台股反彈行情。

統一投顧董事長黎方國、聯邦投信投資長吳裕良表示，市場靜待美國重量級科技股財報，及美聯準會利率會議結果，觀察台積電日前法說內容，在輝達GB200等新品將開始拉貨，也宣示下半年業績將逐季走高，若資本支出持續擴張、供應鏈業績成長下，將有助台股擺脫中期修正格局，重返波段漲升軌道。


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