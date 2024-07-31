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台股將重返榮耀？ 證券大老唱旺後市將上看25000點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。（資料照）美聯社
台股示意圖。（資料照）美聯社

台股7月隨美科技股拉回修正，收中長黑K，證券商公會理事長陳俊宏、統一證券總經理楊凱智等證券大老31日指出，基本面佳、資金充裕、美國大選等題材助攻，後市行情仍健康看待、審慎樂觀，重返高點只是時間問題，高點上看25,000點。

陳俊宏表示，台股自去年底17,930點，至今年最高突破24,000點，上市櫃日均值超過5,000億元，雖然近期受到國際事件影響波動放大，但表現在國際市場仍名列前茅。

他進一步說，台股現股當沖證交稅率減半措施將於今年底屆期，距今只剩5個月，目前最重要、最急迫的就是籲請財政部及金管會盡速修法延續現有政策，並列為優先法案，若順利延長，將可提振市場信心，帶動大盤越過前高，上看25,000點。

陳俊宏認為，台股近日量縮，技術指標在底部，基本面沒太大變化，且市場資金充沛，美國適逢總統大選，股市不會太差，輝達（NVIDIA）下跌只是內部人賣股的籌碼面因素，大環境看起來沒黑天鵝，也沒灰犀牛，配合美國降息，引導熱錢回流，一旦外資期貨空單大幅回補，多頭可望展開大反攻。

在台股名聲響亮的操盤天王、日前甫升任總經理職務的楊凱智分析，整體經濟循環仍持續向上，台股現階段只是多頭回檔，不必太過擔心，雖然美科技股拉回，但道瓊指數相對強勢，顯示並未出現太大的市場風險，仍以健康心態看待後市行情。

至於今年高點是否已過？楊凱智評估，台股25,000點一定會來，但是否出現在今年下半年或是明年，還沒把握下結論，也不是那麼重要，預料中期整理時間五到八周是必然結果，投資人應該把握進場時機。

在創投、資產管理領域歷練豐富的台中銀證券總經理翁許細表示，台股基本面持續轉強，以內外資對於台積電（2330）的未來幾年評價來看，下檔應該有限，建議投資人可逢低買進績優股。

NVIDIA 台積電 台股 外資 科技股 美國大選

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