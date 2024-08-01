就市論勢／台積概念、蘋鏈 聚光

盤勢分析

日銀昨（31）日宣布將基準利率從0至0.1%，上調至0.15至0.25%區間，同時宣布在2026年第1季前，將每月6兆日圓購債規模縮減至3兆日圓。美元兌日圓匯率也在當天盤中，一度衝到151.7的水準。若自7月10日波段低點161.6起算，日圓升值幅度高達5.4%。

現階段日銀政策已公布，只要日圓後市沒再進一步急升，代表市場去槓桿操作已告一段落，資金將開始尋求低基期資產，進行下階段行情布局。

台股受國際市場去槓桿拖累，加上先前台股基期在國際股市中相對偏高，因此去槓桿力道相對較重。外資在這段時間賣超電子權值、市值型ETF與高股息ETF，但資金卻連續買超金融權值，代表外資仍將資金停留在台股，後市持續觀察外資在現貨市場何時開始由賣轉買，重新布局下一波行情。

投資建議

這波修正來自政策面因素，但產業需求依然強勁。大立光（3008）、台積電法說中，都透露來自AI設備訂單已滿載且供不應求，供應鏈持續擴廠中，台積更表示CoWoS至少要2026年才會供需平衡。接下來可觀察，台積概念股、蘋果供應鏈中，基期偏低且營運仍持續成長個股。