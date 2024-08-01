就市論勢／台積概念、蘋鏈 聚光

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

日銀昨（31）日宣布將基準利率從0至0.1%，上調至0.15至0.25%區間，同時宣布在2026年第1季前，將每月6兆日圓購債規模縮減至3兆日圓。美元兌日圓匯率也在當天盤中，一度衝到151.7的水準。若自7月10日波段低點161.6起算，日圓升值幅度高達5.4%。

現階段日銀政策已公布，只要日圓後市沒再進一步急升，代表市場去槓桿操作已告一段落，資金將開始尋求低基期資產，進行下階段行情布局。

台股受國際市場去槓桿拖累，加上先前台股基期在國際股市中相對偏高，因此去槓桿力道相對較重。外資在這段時間賣超電子權值、市值型ETF與高股息ETF，但資金卻連續買超金融權值，代表外資仍將資金停留在台股，後市持續觀察外資在現貨市場何時開始由賣轉買，重新布局下一波行情。

投資建議

這波修正來自政策面因素，但產業需求依然強勁。大立光（3008）、台積電法說中，都透露來自AI設備訂單已滿載且供不應求，供應鏈持續擴廠中，台積更表示CoWoS至少要2026年才會供需平衡。接下來可觀察，台積概念股、蘋果供應鏈中，基期偏低且營運仍持續成長個股。

台積電 台股 日圓匯率

延伸閱讀

台股今起遭打入「窄基指數」 金管會提2說明、3因應

台股遭美列窄基指數 金管會：不影響台積電個股與期貨

台股將一路跌？網曝「高點開始存股結果」 預言台積電還會漲

台積神速 德國廠8月20日動土…拚2027年底生產

相關新聞

台股7月外資提款3,502億 上市公司市值蒸發2.5兆元

台股昨（31）日收月線，7月受到外資大賣台股達3,502.5億元的衝擊，市場籠罩恐慌氛圍，指數上演「大怒神」，狂跌832...

量價齊揚股 短多焦點

台股昨（31）日持續在季線附近震盪換手，量縮收小黑，盤面個股各自發揮，兆豐金（2886）、台達電、自行車雙雄等近日獲法人...

就市論勢／台積概念、蘋鏈 聚光

日銀昨（31）日宣布將基準利率從0至0.1%，上調至0.15至0.25%區間，同時宣布在2026年第1季前，將每月6兆日圓購債規模縮減至3兆日圓。美元兌日圓匯率也在當天盤中，一度衝到151.7的水準。若自7月10日波段低點161.6起算，日圓升值幅度高達5.4%。

16家上市法說 8月上秀

因應第2季季報公布時程，近期進入上市公司舉行法人說明會旺季，據統計，8月將有佳必琪、東元、潤泰新等16家上市公司假臺灣證...

台股將重返榮耀？ 證券大老唱旺後市將上看25000點

台股7月隨美科技股拉回修正，收中長黑K，證券商公會理事長陳俊宏、統一證券總經理楊凱智等證券大老31日指出，基本面佳、資金...

外資賣超164億元 但這檔竟獲外資買超2.9萬張、居買超冠軍

台股31日收在22,199.35點，下跌24.22點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超164.57億元，連四賣，不過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。