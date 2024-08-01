量價齊揚股 短多焦點

台股昨（31）日持續在季線附近震盪換手，量縮收小黑，盤面個股各自發揮，兆豐金（2886）、台達電、自行車雙雄等近日獲法人買盤力挺，股價量價齊揚，專家看好後市仍有漲升空間，可望成為短多焦點。

人工智慧（AI）概念股調節壓力未歇，輝達（NVIDIA）、台積電ADR等指標領跌費半指數，所幸超微（AMD）財報、財測均優於預期，扮演多頭救世主，帶動台積電收斂跌勢，使台股昨日仍守住22,000點關卡。

隨大盤修正至季線附近，中長線買盤開始進場「撿便宜」，以法人近五日買超逾200張，且昨日股價帶量收高個股來看，鑫科、國巨、美利達、巨大、采鈺、台達電、定穎投控、華航、精材、富邦金、元大金、兆豐金等，漲幅1.0%至9.9%。

台積電提高資本支出投入先進封裝製程，相關半導體設備與封測材料指標股後市看俏，即便近期股價漲多震盪，仍有個股脫穎而出，鑫科昨日帶量攻頂收84元，創下掛牌後歷史新天價，台積電旗下采鈺、精材亦率先止跌回穩。

金融族群第3季進入壽險及銀行認列現金股息收入高峰期，加上美聯準會（Fed）9月可望降息，近期股價延續相對強勢格局，類股指數持續站穩季線以上，兆豐金、元大金、富邦金等見到外資買盤進駐，有機會持續扮演撐盤要角。

被動元件龍頭國巨高層看好第3季營收、毛利率、營益率、產能利用率都會較第2季持續成長，激勵昨日股價大漲8.4%收792元，蓄勢挑戰7月16日盤中818元前高。