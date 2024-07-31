16家上市法說 8月上秀

因應第2季季報公布時程，近期進入上市公司舉行法人說明會旺季，據統計，8月將有佳必琪（6197）、東元（1504）、潤泰新（9945）等16家上市公司假臺灣證券交易所場地舉辦法說，為今年以來單月登記法說最多家公司的月分。

根據臺灣證券交易所統計，8月假證交所舉辦法說會公司中，由佳必琪在7日打頭陣，接下來是14日有關貿，15日為新海，16日有東元、華夏兩家公司。

再下一周是19日的新纖、大洋，最後一周則天天有公司上場，包含26日的柏騰、卜蜂，27日潤泰新、競國，28日台聚，29日嘉里大榮、台榮，30日欣天然、中再保。

證交所表示，為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。

法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

統計今年迄目前為止，國內上市公司（未包含創新板），總計已辦理1,308場法人說明會。

證交所強調，將持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

另自2023年1月1日起，全體國內及第一上市公司「受邀參加」法人說明會時，每年度應「至少擇一」受邀場次，輸入會議影音連結資訊，請上市公司儘早規劃，以符法令規定。