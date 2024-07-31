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本國上市公司第2季財務報告 公告申報期限8月14日

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，截至目前為止本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為936家及82家，共計1,018家。2024年第2季財務報告公告申報期限：金融保險業以外之本國上市公司（共902家）為8月14日（星期三）；金融保險業及第一上市公司（共116家）為8月31日（星期六），因適逢假日，故其公告申報期限順延至9月2日（星期一）。為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。

證交所提醒上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司之完整資訊。上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師之核閱報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章之文件，俾與實體財務報告一致。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊，屆時投資人可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。

上市公司 股票 證交所

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