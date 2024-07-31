NOR Flash價格第3季將季減5-10%？大摩保守看旺宏、華邦電

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技半導體」產業報告中指出，由於非AI需求疲弱，將導致第3季編碼型快閃記憶體（NOR Flash）的價格定價難度高，影響相關台廠如旺宏（2337）、華邦電等，因此對兩家公司均保守看待。

旺宏30日召開線上法人說會，對於下半年的前景表現出樂觀態度。其中，大摩科技產業分析師顏志天解析，旺宏今年第2季業績超乎預期，由於旺宏庫存加速回調且狀況優於預期，預計所有產品的出貨量都將有所增加，尤其是NOR Flash的部分，旺宏預期第3季度價格將季增上漲。

不過他認為，第3季出貨量增加可能是受到庫存補充的影響，主因考量至下半年3C產品需求前景恐仍疲軟，因此針對樂觀看法仍較為保守謹慎。

個股方面，由於記憶體產業具有周期性，因此透過股價淨值比（P/B）的方法計算，較能精準估算公司價值。另預計，旺宏的股東權益報酬率（ROE）將由2022年的22%下降至2024年的-8.2%。

在產業面上，顏志天表示，由於NOR Flash記憶體市場在第3季面臨較大的定價壓力，主要因非AI需求疲弱，因此部分投資人對下半年市場前景感到擔憂。

他指出，尤其是新一代的高密度個人電腦（PC）NOR訂單出現顯著調整，使NOR的通路庫存從先前的1-1.5個月增加到二個月，次產業景氣似有再度轉壞的跡象。

另外，在預期供給面並無重大改變的情況下，疲弱的需求將導致第3季NOR的價格將季減5%至10%，因此在定價壓力下，可能將影響相關台廠如旺宏、華邦電等，因此對於兩家公司態度保守，目前分別給予「劣於大盤」及「中立」評級。