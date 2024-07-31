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外資賣超164億元 但這檔竟獲外資買超2.9萬張、居買超冠軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股31日收在22,199.35點，下跌24.22點。台股示意圖。本報資料照片
台股31日收在22,199.35點，下跌24.22點。台股示意圖。本報資料照片

台股31日收在22,199.35點，下跌24.22點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超164.57億元，連四賣，不過，旺宏（2337）逆勢獲得外資買超29,872張，居買超個股冠軍，其次則是買超臺企銀17,342張，但面板雙虎友達、群創則是高居外資賣超前兩大個股。

台股早盤以22,088.78點開低，盤中一度拉升至22,315.31點，指數由黑翻紅，但尾盤仍是不敵賣壓，終場收黑，以22,199.35點收盤；盤面上表現較強的有航運、運動休閒、金融、化學等類股，另外，台積電收在934元，跌幅0.64%，聯發科法說會前股價下跌，以1,220元收盤，下跌35元，跌幅2.78%。

鴻海收在198元，上漲2元，漲幅1.02%，為撐盤要角；國巨、台達電表現亮眼，國巨出量大漲逾8%，收在792元，台達電強漲逾3%，以414.5元收盤。

統計三大法人合計賣超161.55億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超164.57億元，投信買超59.96億元，自營商賣超（合計）56.94億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.62億元，自營商（避險）賣超44.31億元。

統計外資賣超前十大個股依序是友達、群創、欣興、廣達、國泰台灣5G+、訊舟、台積電、力成、瑞軒、日月光投控等；外資賣超友達24,218張，居賣超冠軍，群創也遭外資賣超19,356張，欣興則遭外資賣超9,081張。

統計外資買超前十大個股則有旺宏、臺企銀、新光金、彰銀、元大金、中信金、元大滬深300正2、華航、兆豐金、台新金等；外資買超旺宏29,872張，為買超個股冠軍，其次則是買超臺企銀17,342張，買超新光金13,237張，在外資買超前十名中，金融股占7檔。

三大法人 台積電 台股 外資 旺宏 金融股

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