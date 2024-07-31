小資族抽起來！ 3檔新股中籤報酬率逾3成、最高賺逾2萬

新股抽籤紅包又來了，8月將有3檔新股掛牌上市櫃，台新藥（6838）、萬達寵物（6968）將分別在8月1日及2日展開公開申購，另外，日盛台駿（6958）已在31日完成競價拍賣的投標作業，預計8月6日開標，以承銷價來推估，這3檔新股的中籤報酬率都超過3成，其中萬達寵物更可望有2.23萬元的中籤紅包。

台新藥預計8月13日掛牌上市，每股承銷價36元；萬達寵物預計8月14日掛牌上櫃，每股承銷價68元；日盛台駿預計8月20日掛牌上市，每股承銷價暫定30元，都是小資族可以負擔得起的價格，若以31日的興櫃價格來計算，中籤報酬率都超過3成。

台新藥預計8月1~5日辦理公開申購，承銷張數3,124張，每股承銷價36元，預計8月7日抽籤，31日興櫃價格為48.85元，與承銷價有12.85元的價差，以此推算若是抽中，報酬率達35.69%，可望賺進12,850元。

萬達寵物競價賣31日開標，競拍張數2,686張，最低得標價格75.2元，最高得標價格101元，得標加權平均價格78.06元；預計8月2~6日辦理公開申購，8月8日抽籤，承銷張數701張，每股承銷價68元，31日興櫃價格為90.3元，以此推算中籤報酬率為32.79%，抽中可望獲利22,300元。

萬達寵物是首檔毛孩概念股，截至6月底前，全台門市已達117間，未來將以250間門店目標展店；萬達寵物旗下主力品牌為寵物用品通路「寵物公園」、全台最大寵物垂直電商平台「毛孩市集」。

萬達寵物2023年營收25.44億元，年增26.17%，稅後純益0.83億，年增24.5%，每股純益2.17元，連續五年營收成長；今年第1季營收7.1億元，年增15.68%，稅後純益0.37億元，年增15.3%，每股純益0.92元，居寵物產業龍頭寶座。

台股第四檔股票上市的租賃股日盛台駿競價拍賣在7月31日至8月2日辦理，競價拍賣底價為26.09元，競標張數16,000張，預計8月6日開標；公開申購將在8月8~ 12日進行，每股承銷價暫定30元，8月20日掛牌上市；31日興櫃價格41元，以此推算，中籤報酬率36.66%，若是抽中可望賺進11,000元。

日盛台駿前身為日盛國際租賃，1981年成立，實收資本額35.12億元，經營超過40年，主要是服務中小企業，滿足中小企業在創業成長過程中對資金、設備、車輛等的需求；2022年12月日盛國際租賃與台灣工銀租賃公司合併，正式更名為「日盛台駿國際租賃股份有限公司」。

日盛台駿2021、2022、2023年稅前獲利分別為8.14億元、8.9億元、8.78億元；每股稅後純益（EPS）分別為2.83元、2.93元、1.47元；今年5月在泰國曼谷成立租賃子公司，正式進軍東協市場。