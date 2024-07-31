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金融股撐盤 內外資7月一同大買這幾檔
台股繼11日創高後至今下跌回檔超過2千點，這幾日止跌力守季線附近，今小跌24.22點作收，收22,199.35點，跌幅0.11%。金融股扮演撐盤要角，據統計，外資、投信7月1日至7月30日雙雙連買的金融股高達13檔，買超第一名為國泰金（2882），共買超逾25萬張。
台股於7月11日盤中創下24,416.67點歷史新高後，7月18日開啟跌勢，短短五個交易日下跌1,600多點，並在7/26跌破季線，近三日則試圖在季線附近止穩。
相對之下，金融股整體表現比大盤強勢，雖然也有下跌回檔，但離季線仍有距離，並於今日站上五日均線。據CMONEY統計，內外資7月1日至7月30日同步買超的金融股共有13檔，依照買超張數排名，第一名是國泰金，第二名為開發金，第三名是台新金，其餘有新光金、第一金、遠東銀、富邦金、永豐金、彰銀、三商壽、合庫金、統一證和台產。
外資和投信共買超國泰金25萬7千多張，開發金23萬8千多張，是為二獲買超逾20萬張的金融股。而獲外資、投信同買超過10萬張的金融股為台新金、新光金、第一金、遠東銀和富邦金。
國泰金7月一度上漲至66.2元，創今年以來新高，今收62.4元，漲幅1.13%；開發金最高漲至17.2元，今收16.1元，站回十日線；台新金表現更強勢，今更創下20.4元波段新高，收20.3元，小漲0.49%。
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