台股下跌24點 三大法人賣超161億元
台股31日以22,088.78點開低，一度上衝至22,315.31點，由黑翻紅，不過尾盤仍壓低收黑，收在22,199.35點，下跌24.22點，跌幅0.11%，成交量縮至3,735.7億元，三大法人賣超161.55億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超164.57億元，投信買超59.96億元，自營商賣超（合計）56.94億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.62億元，自營商（避險）賣超44.31億元。
台積電（2330）今收934元，小跌0.64%，聯發科將舉辦法說會，但股價下跌，收1,220元；鴻海續強，收198元，漲幅約1%。國巨、台達電表現亮眼，國巨出量大漲逾8%，收792元，台達電強漲逾3%，收414.5元，雙雙站回所有均線。今日較強勢的族群有航運、運動休閒、金融、化學，航運方面，貨櫃三雄皆收紅。
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