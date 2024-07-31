台股震盪269點 終場下跌24點季線反壓待突破
台股今天上下震盪269點，指數最低下探22046.29點，最高達22315.31點，終場收在22199.35點，下跌24.22點。食品、機電和汽車類股指數下挫逾1%，表現相對弱勢。
台股今天加權指數收在222199.35點，下跌24.22點，跌幅0.11%，成交值新台幣3735.7億元，上檔季線22306點反壓仍重。
隨著美國費城半導體指數30日重挫3.88%，台積電早盤股價走勢疲弱，下檔觸及928元，下跌12元；不過在低接買盤進場下，跌勢收斂，終場收在934元，下跌6元，影響大盤約48點。
超微（AMD）AI繪圖處理器（GPU）強勁成長，激勵盤後股價勁揚逾7%，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）盤後同步上揚逾5%。營邦和鴻海等AI族群股價紛紛收高，為電子類股表現較佳的族群。
被動元件廠國巨第2季稅後淨利達54.53億元，創7季來高點，並看好第3季營收、毛利率和營益率均可小幅季增，激勵國巨股價大漲62元，收在792元。
記憶體製造廠旺宏第2季虧損縮小，並看好下半年營運表現可望優於上半年，股價強攻漲停29.4元。整體電子類股指數下跌0.31%。
傳統產業股漲跌互見，航運類股指數上揚逾1%，表現較佳；食品、機電和汽車類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱；金融類股指數上揚逾1%。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股近期進行季線攻防，觀察今年以來大盤2次回檔，皆在季線附近止跌回升，季線是多空趨勢重要分水嶺，不宜失守。
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