快訊

132萬投資人快看！00878配息0.55元再創新高 最後買進日為8月16日

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

去南韓玩注意！當地遺失iPhone恐「永遠消失」 網實測：蘋果這功能真的關了

台股震盪269點 終場下跌24點季線反壓待突破

中央社／ 台北31日電

台股今天上下震盪269點，指數最低下探22046.29點，最高達22315.31點，終場收在22199.35點，下跌24.22點。食品、機電和汽車類股指數下挫逾1%，表現相對弱勢。

台股今天加權指數收在222199.35點，下跌24.22點，跌幅0.11%，成交值新台幣3735.7億元，上檔季線22306點反壓仍重。

隨著美國費城半導體指數30日重挫3.88%，台積電早盤股價走勢疲弱，下檔觸及928元，下跌12元；不過在低接買盤進場下，跌勢收斂，終場收在934元，下跌6元，影響大盤約48點。

超微（AMD）AI繪圖處理器（GPU）強勁成長，激勵盤後股價勁揚逾7%，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）盤後同步上揚逾5%。營邦和鴻海等AI族群股價紛紛收高，為電子類股表現較佳的族群。

被動元件廠國巨第2季稅後淨利達54.53億元，創7季來高點，並看好第3季營收、毛利率和營益率均可小幅季增，激勵國巨股價大漲62元，收在792元。

記憶體製造廠旺宏第2季虧損縮小，並看好下半年營運表現可望優於上半年，股價強攻漲停29.4元。整體電子類股指數下跌0.31%。

傳統產業股漲跌互見，航運類股指數上揚逾1%，表現較佳；食品、機電和汽車類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱；金融類股指數上揚逾1%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股近期進行季線攻防，觀察今年以來大盤2次回檔，皆在季線附近止跌回升，季線是多空趨勢重要分水嶺，不宜失守。

AI 台股

延伸閱讀

台股10天殺2500點 止跌點到了？「3支撐已匯聚」想搶短：要看這指標挑股

金融股走強 台股由黑翻紅收復季線22307點

台積電挫低11元 台股開盤下跌134點

台股昨多方逢低承接 法人曝：指數在季線附近震盪

相關新聞

台股下跌24點 三大法人賣超161億元

台股31日以22,088.78點開低，一度上衝至22,315.31點，由黑翻紅，不過尾盤仍壓低收黑，收在22,199.3...

KY股都地雷？3弱點股民害怕 專家「有錢人必買3檔」：踩雷是選股有問題

有人說投資第一原則，就是砍掉虧錢股還有KY股，虧錢被砍掉正常，但為什麼KY股也必須被殺？幫大家統整出幾個弱點。

台股震盪跌24點收22,199點、本月跌832點 台積電挫6元收934元

台股31日開低走高，盤中震盪由黑翻紅、尾盤殺低收黑，終場收22,199.35點，跌24.22點、跌幅0.11 %，成交金...

「股息」是投資必要考慮之事！ 切老：別只想賺微價差…卻不要錢每年穩定進戶頭

單單好公司的股票放著不動，這些優秀企業每年就會將這些股息穩穩存進你的銀行戶頭，台灣投資人真的不要白白浪費了台股的優勢。

自行車業回暖 美利達、巨大強漲「這檔」盤中也亮燈

台股31日開低，盤中由黑翻紅，其中自行車族群表現強勢，明係（6804）盤中攻上漲停，美利達（9914）、巨大（9921）...

科技股大怒神 卡位時機到 這檔基金五年賺185%

科技股成長性高，是追求高報酬的投資人布局首選。近日受到政治不確定性影響，高評價的科技股股價出現大幅修正。法人指出，牛市的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。