台股震盪跌24點收22,199點、本月跌832點 台積電挫6元收934元

台股31日開低走高，盤中震盪由黑翻紅、尾盤殺低收黑，終場收22,199.35點，跌24.22點、跌幅0.11 %，成交金額3,735.7億元；本月跌832.90點、跌幅3.6%。另外，櫃買指數也同殺尾盤，收跌0.4%。台積電（2330）收934元、跌6元。

台股盤面上，強勢族群多點開花，其中金融保險、證券股群體齊揚，且成交量普遍達千張至萬張以上，包括：富邦金（2881）、彰銀（2801）、國泰金（2882）、永豐金（2890）、玉山金（2884）、元大金（2885）、群益證（6005）等，人氣十足。

其它強勢族群還包括，運動休閒族群的波力-KY、美利達、志強-KY、巨大、喬山、桂盟、世界健身-KY等；貨櫃族群的長榮、陽明海運、萬海；散裝航運族群的慧洋-KY、中櫃、新興、台航、裕民等，也紛紛走強。

今日成交量大且漲幅居前的人氣股，包括：矽統、鑫科、旺宏、高峰、福裕以漲停價作收，成交量也破萬張以上，永光、達麗、錸德、橋樁、台達電、定穎投控等放量上攻。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼指出，近期台股出現明顯回檔，其中以科技權值股領跌，不過統計加權指數與OTC指數自17日高點回檔以來，拉回幅度相似。

柯鴻旼認為，之前資金集中權值股的時期暫歇，建議投資聚焦價值類股與個股表現為主，並保持較高現金水位等待中期回檔布局機會，而目前市場觀察指標除了國內外指標企業的財報外，美國失業率、職缺、失業救濟金變化等亦值得持續追蹤。

另外，市場預期今年台股獲利年增率最高將落在第4季，看好台股基本面無虞，且AI熱潮正在趨勢發展上，並重塑帶動台灣上游半導體與硬體供應鏈，未來仍可以AI與半導體為中長期布局雙主軸，非科技股則以電動車、自行車、隱形眼鏡等題材較為看好。