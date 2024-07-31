台指期遭改列窄基指數 期交所接獲 CFTC 通知

臺灣期貨交易所依美國商品期貨交易委員會(CFTC) 2024年7月30日(美國時間)通知辦理。

期交所的臺股期貨(TX)、小型臺指期貨(MTX)及客製化小型臺指期貨(MXFFX)標的指數─臺灣證券交易所發行量加權股 價指數(加權指數)中，單一成份股占指數權重超過30%天 數，已不符合美國廣基指數(Broad-based security index) 定義，113年4月29日業通知CFTC。

CFTC 於7月30日(美國時間)通知加權指數依規定轉變為窄基 指數(Narrow-based security index)，期交所TX、MTX及 MXFFX亦成為窄基指數期貨，不再適用CFTC交易許可規定。

期交所表示，依據美國規定，窄基指數期貨由CFTC與美國證券管理委員會 (SEC)共同管轄，TX、MTX及MXFFX轉變為窄基指數期貨後， 因前揭商品未符合SEC窄基指數期貨豁免規定，期貨商應遵 循SEC相關規範如下:

(一)美國投資人，含合格機構投資人(QIB)在內，皆不可交易 TX、MTX及MXFFX商品。

（二)相關規範請參閱SEC Release No. 34-60194、CFTC Advisory(http://www.cftc.gov/idc/groups/public/@in ternationalaffairs/documents/ssproject/fsfpadvisor y.pdf)，以及期交所網站「期貨業專區」的「期貨商向美 國投資人推廣本公司期貨商品應注意事項」。