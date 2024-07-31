台指期等三指數 接獲 CFTC 通知 正式改列窄基指數

台灣期貨交易所已在31日正式接獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）的通知，自美國時間30日、台灣時間今日起，將臺股期貨（TX）、小型臺指期貨（MTX）及客製化小型臺指期貨（MXFFX）三指數正式改列為窄基指數。

期交所證實，已接獲CFTC在美國時間7月30日的正式通知，臺股期貨、小型臺指期貨及客製化小型臺指期貨標的指數─臺灣證券交易所發行量加權股價指數（加權指數）中，單一成份股占指數權重超過30%天數，已不符合美國廣基指數 (（Broad-based security index）定義，CFTC 於美國時間30日通知加權指數依規定轉變為窄基指數（Narrow-based securityindex），期交所的TX、MTX 及 MXFFX 亦成為窄基指數期貨。

期交所表示，依據美國規定，窄基指數期貨由 CFTC 與美國證券管理委員會（SEC）共同管轄，TX、MTX 及 MXFFX 轉變為窄基指數期貨後，美國投資人、含合格機構投資人（QIB）在內，皆不可交易TX、MTX 及 MXFFX 商品