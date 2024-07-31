KY股都地雷？3弱點股民害怕 專家「有錢人必買3檔」：踩雷是選股有問題

【文．玩股小博士】

有人說投資第一原則，就是砍掉虧錢股還有KY股，虧錢被砍掉正常，但為什麼KY股也必須被殺？幫大家統整出幾個弱點。

第一個就是營運狀態難以掌控，很多你確實不知道他在幹嘛，甚至經營地區及營運項目也常常不清不楚。

第二個就是長期虧損，KY股本身就是開曼群島的企業，再來台灣上市，因此很多這種公司可能國外有錢坑，卻跑來台股吸金，想獲利自然不容易。

第三個是財務狀況難以監管，由於公司來自海外，所以台灣金管會的監督力道與強制力就會相對弱一點，你也知道金管會爸爸在台灣猶如恐怖情人，只要韭菜投資人想要情緒勒索，金管會動不動就要找這些上市櫃公司開罰或泡咖啡，但KY股就玩不起這套了。

不過如果KY股這麼有問題，為什麼有錢人還是趨之若鶩買進？甚至連台灣股王都曾經由世芯-KY搶下！其實根本原因就不是KY問題，而是韭菜成分太高了。

如果仔細去看看上面的三個弱點，哪一個不是地雷股的特徵？所以其實都一樣啦，你會踩雷的就是會踩雷，不要在那邊說什麼KY不KY，問題還是出在選股策略！

不然世芯-KY憑什麼變成股王？摩根史丹利證券還把這間公司定位成最看好的AI公司，更何況如果KY股就是地雷，那KY本身的含義就是海外企業，那大家只要買台股以外的市場，不就等於都在投資跟KY股一樣的狀況了嗎？

咦！這時候就有趣了，大家馬上就會說沒事，認同海外企業本來就很多狀況，股價震盪也很大，而且營運無法即時掌握也很正常，請問這不就是自相矛盾嗎？

說到這邊，你應該慢慢能明白，其實KY股本身也是中性的，只不過他上市募資的地點是台灣，就被台灣人給看不起了，但實際上的KY還是要用相同標準來看待，而且這種公司的股利所得屬於海外股息，自然人免稅額度有670萬元，甚至比台股領94萬元的額度上限高好幾倍，你覺得有錢人看到都沒有反應嗎？

再回到KY股議題來討論，撇除一些本身就居心剖測的公司，好比康友-KY直接讓人變成街友，重點這本來就是一檔本夢比極高的生技股，結果老闆就直接跑了，這就是極端案例。

要談一些優質企業，例如世芯-KY，他們主要搞的就是人工智慧及高效能運算(AI/HPC)運算ASIC事業，這種大家都看得見的AI商機，晶片業績也沒辦法唬爛。

再好比是材料-KY，這家公司主要做的產品是香菸濾嘴、加熱不燃燒菸，這提供給全球前四大的煙草商，所以全球抽菸的商機好不好，每個月營收開出來就知道了。

還有像是中租-KY，這家公司目前在台灣是租賃事業及太陽能產業的兩棲龍頭，老闆正是辜家老三，那你說他會詐騙嗎？家族都是金融大財團，真的要騙怎麼可能這陣子被市場輿論壓力搞到七葷八素了。

最後你可能會覺得我自己說自己爽而已，幻想有錢人也是都會買KY股，但實際上都是瞎扯淡，那麼我們用更專業的籌碼面來看，就知道答案了，以這三檔KY股千張大戶最新的持股比重來看：

世芯-KY是31.12%。 材料-KY是44.68%，而可怕的是總股東數居然只有3人！ 中租-KY是65.5%。

所以這也真不是跟你亂唬爛的，有錢人真的是大買KY股，尤其那個材料-KY的持股有錢人真的誇張，三個人買下四成股份是當作買菜？不過這跟韭菜選的，當然是天差地遠，人家買KY績優股，並不是亂搞一通。

最後分享給大家一個觀念，投資請先放下偏見，想投資什麼股票都一樣，重點還是先問問自己的策略行不行吧。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：KY股是福是禍？內附有錢人必買的三檔KY股！