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「股息」是投資必要考慮之事！ 切老：別只想賺微價差…卻不要錢每年穩定進戶頭

聯合新聞網／ 謝毓琛（切老）
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

投資必定要考慮股息

我挑選股票一定會看配息率，要能夠發得出穩定與持續成長股息的公司才會列入投資標的。

不要小看股息的影響...

台灣加權指數從1966年成立至今約57年，從一開始成立的100點成長到2022年1月的歷史高點約18,526點。但這還不夠說明長期投資台股的優勢，若看加計股息後的「發行量加權股價報酬指數」則高達36,153點，這個數字才足以說明長期投資台股的可觀回報

台股高達4%的現金殖利率更是名列世界前茅...

台灣很多散戶投資時只想到賺些微價差，卻沒想到單單好公司的股票放著不動，這些優秀企業每年就會將這些股息穩穩存進你的銀行戶頭，台灣投資人真的不要白白浪費了台股的優勢。

股息除了可以看做是我們投資一家公司的回報外，也可以當做一家公司營利能力的證明。一家公司有可能為了修飾財報，把財報中各項數字挪來挪去，讓盈餘看來比較好看，但當公司要把盈餘以現金股息形式真正付給股東時，就是檢驗其實力的時候了，總不能憑空生出要發給股東的幾億甚至數十億的現金吧？

所以，現金股息是一個可以檢視公司獲利能力與財務狀況的參考。能發放高股息的企業除代表財務能力佳以外，也代表它每年可以不需要投入過多的資本，就能維持正常營運甚至繼續增長，能發出高股息的企業也通常是一個具有良好商業模式的優質企業。

我們觀察一家公司每年發放的股息可以檢視以下幾個重點：

1.每年發放的股息，是否能隨著企業的成長也不斷成長？

2.股息發放率是否合理？發出的股息與每股盈餘的比值最好能超過60%以上。

3.平均殖利率，每年股息除以股價的比值最好有4%以上。

當然，以上三個數字只是一家穩健公司的參考標準。當一家在高速成長中的公司需要資金進行擴張時，的確需要更多的保留盈餘來做軟硬體建設與研發及行銷。

財經傳訊《能力圈選股，投資致勝的關鍵：善用你的能力圈，只買你懂的，只做你會的 讓切老幫助你徹底釋放內在的投資潛能》
財經傳訊《能力圈選股，投資致勝的關鍵：善用你的能力圈，只買你懂的，只做你會的 讓切老幫助你徹底釋放內在的投資潛能》

有的成長型企業會為了維持未來的成長而留下盈餘，以盈餘轉增資的形式發給股東股票股利，這也是可以接受的形式，甚至是我個人很喜歡的形式。

這通常表示公司對自己未來的成長很有信心，願意在股本增加稀釋每股獲利的狀況下發放股票股利。

股票股利可以幫助公司減少現金支出，保留營運資金，減少跟銀行貸款的還款與利息壓力。也因為流通股票變多了，交易熱絡後能提升市場價值。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

（本文摘自財經傳訊《能力圈選股，投資致勝的關鍵：善用你的能力圈，只買你懂的，只做你會的 讓切老幫助你徹底釋放內在的投資潛能》，作者：謝毓琛（切老））

價差 風險 高股息

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