營建股走勢分歧 兩檔盤中亮燈 但多檔下挫

美股那斯達克、費城半導體指數昨日繼續大跌，但台股31日似乎不受影響，盤中甚至翻紅上漲，但先前強勢的營建股部分出現修正，下跌家數增加，華友聯（1436）跌勢最重，盤中下跌近4%，但三洋實業（1472）、鑫龍騰（3188）漲停，走勢分歧。

那斯達克綜合指數周二222.78點，跌幅1.3%，至17,147.42點。費城半導體指數大跌3.9%，輝達大跌7%，台積電（2330）ADR也重挫3.4%，不過兩者在盤後皆反彈上漲，台積電反彈逾2%，輝達上漲超過4%。

台股今以22,088.78點開低，在平盤下震盪後盤中拉高翻紅，鴻海（2317）、廣達（2382）盤中上漲逾2%，台達電（2308）漲幅逾4%，富邦金（2881）也上漲逾2%。

不過營建股出現走勢不同調的情形，儘管仍有個股強漲，但許多營建股開始走跌，華友聯盤中跌幅約4%，愛山林（2540）下跌逾3%，聯上發（2537）下跌逾2%。

漲停個股有三洋實業、鑫龍騰，三洋實業自5月開始連日走跌，今出現強彈；鑫龍騰相對強勢，自7月起漲，今創下新高57.2元。

鑫龍騰上半年推出總銷50億元的「鑫高鐵 5」案，同時在手建地也加快請照、動工，建案接續完工可創造穩定獲利。另鑫龍騰2025年將有總銷30億元的「鑫悅」案完工；而2026年則有總銷31億元、已售逾9成的「鑫巨蛋2」完工，以及總銷23億元的「岡山信義」案完工，未來3年的業績充分掌握。

法人分析，鑫龍騰2024年業績將持續來自成屋銷售，由於高雄房價大漲，鑫龍騰的成屋毛利率較預期更佳。