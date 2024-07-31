自行車業回暖 美利達、巨大強漲「這檔」盤中也亮燈

台股31日開低，盤中由黑翻紅，其中自行車族群表現強勢，明係（6804）盤中攻上漲停，美利達（9914）、巨大（9921）上漲3~4%，桂盟（5306）、拓凱（4536）也都上漲逾1%。亞系外資指出，自行車產業今年下半年起，將進入新的上升周期。

亞系外資在報告中表示，受惠於庫存持續改善，新一輪的換車周期到來，預計入門級車款補庫存需求本季將首先出現，中高級車款隨後跟進。長期來看，歐洲及美國市場需求持續增加，估計到2030年市場規模各達530億美元與380億美元，未來十年年複合成長率（CAGR）分別為15%及26%。

同時電動自行車未來導入AI技術，提供自動煞車及穩定性控制，提高電動自行車的吸引力。亞系外資認為中國大陸大城市前10%的高所得者能負擔5萬人民幣以上的自行車，市場的潛力可觀。

巨大6月合併營收約70.9億元，年減7.5%，上半年累計372.29億元，年減12.5%。美利達6月營收32億元，年增48.6%，上半年累計營收151.5億元，較去年同期衰退幅度降至4.1%。

美利達6月合併自行車出貨量16萬5,494輛，年增達82%，美利達表示，現階段除中低價位的通勤車款仍有庫存外，整體庫存調整近尾聲，7月進入第3季傳統旺季，營運表現可以期待。

明係今早盤急拉至漲停板46元，美利達一度大漲至255元，盤中漲幅逾4%，創下波段新高；巨大最高觸及240元，盤中上漲逾2%。