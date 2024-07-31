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金融股走強 台股由黑翻紅收復季線22307點

中央社／ 台北31日電

台股今天開低震盪走高，盤中指數由黑翻紅，收復22307點季線關卡。金融類股指數上揚1%，為撐盤主力。

至10時44分，台股加權指數22274.23點，上漲50.66點，成交值新台幣1965億元。

美股主要指數30日漲跌互見，道瓊指數上揚203.4點，費城半導體指數下挫197.47點，影響台積電今天早盤走勢疲弱，盤中下探928元，下跌12元，聯發科同步走弱，半導體類股指數下挫逾1%，拖累大盤早盤下探22046.29點，下跌177.28點。

隨著台積電跌勢收斂，加上營邦及鴻海等人工智慧（AI）族群走強，推升電子類股指數由黑翻紅，金融類股指數上揚逾1%，帶動大盤指數翻揚，收復22307點季線關卡。

台積電 台股

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