台股面臨回檔修正 法人樂觀推薦「八大族群」

雖然近期台股面臨回檔修正，展望後市，台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，美國聯準會已排除轉向升息的可能，在經濟成長平穩趨勢不變之下，企業基本面長期展望正向，AI相關仍長線看好，且樂觀看待八大族群。

在類股操作上，沈建宏看好八大族群：一、AI相關成長受惠股；二、跌深或產業景氣谷底回升的關鍵零組件；三、記憶體供應鏈；四、低軌道衛星供應鏈；五、生技產業；六、重電族群；七、光通訊產業；八、高股息殖利率族群。

他表示，AI相關供應鏈業績可望向上成長，PC、NB等消費電子需求仍在醞釀但預期將逐漸轉好，下半年景氣可望優於上半年，台股中長線行情持續審慎樂觀，短線若遇較大回檔修正可分批逢低布局。

在短線趨於震盪格局下，個股表現為主，則利基型小型股將優於大型股，因為在股市面臨回檔格局時，大型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩，相對抗跌。