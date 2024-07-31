台積電挫低11元 台股開盤下跌134點

台股31日開盤指數為22,088.78點，下跌134.79點。台積電（2330）開盤價為929元，下跌11元。

群益投顧表示，短線投資人估將觀望期待美國聯準會政策（挹注），惟科技股續臨估值修正壓力，盤勢承壓風險未除。操作可逢急跌搶短因應；選股上，低基期題材股，擇強嚴守技術面應對。

操作題材可留意：

1.扇出型面板級封裝技術概念股─台積電7月18日法說會指出，將持續關注扇出型面板級封裝（FOPLP）技術。群創（3481）投入FOPLP研發，據傳已拿到荷蘭半導體巨頭恩智浦等大廠訂單。鑫科（3663）提供FOPLP用的合金載板，合作對象包含台灣面板客戶、歐洲半導體客戶，目前是獨家供應商。

2.環保概念─美國環團一面倒支持的賀錦麗有望代表民主黨角逐美國總統；政府推動2050淨零建築轉型，帶動低碳材料需求。具備環保概念的化工材料相關業者，如近年積極布局碳纖應用的南寶（4766）、推展綠色材料策略合作平台（GPS）的德淵（4720）等，可受惠政策、題材。

周二（30日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,743.33點，上漲203.4點、漲幅0.5%；S&P500指數下跌0.5%；那斯達克指數下跌1.28%；費半指數下跌3.88%。台積電ADR跌3.4%，收在154.54美元，較台北交易溢價縮為8%。日月光（3711）ADR跌幅2.81%；聯電（2303）ADR跌1.59%。

輝達（NVIDIA）股價延續近期跌勢，周二（30日）收盤重挫7%，寫下逾三個月來最大跌幅，市值單日蒸發1,930億美元。封測大廠艾克爾（Amkor）周一盤後公布第2季財報符合分析師所料，但本季業績展望並未達標，股價崩跌18.9%。

三大法人周二爾集中市場合計賣超217.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超236億元，投信買超94.3億元，自營商（自行買賣）賣超5.6億元，自營商（避險）賣超69.8億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，7 月 W5 週選價平近 9 檔賣權最大未平倉仍為 22,300 點，買權最大未平倉仍為 22,500 點，最大 OI 區間中性。期貨方面，外資夜盤減碼 157 口空單，日盤則大幅加碼 3,656 口空單，未平倉淨空單增至 -41,679 口；十大特定法人加碼 1,283 口空單至 -22,780 口。