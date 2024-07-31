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AMD 財報、展望優於預期 祥碩、弘塑等受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

超微（AMD）公布財報，其中，營收超乎華爾街預期，意味AI晶片銷售強勁成長，帶動盤後股價大漲。

分析師表示，AMD公布第2季財報與第3季展望，均優於市場預期，MI300單季營收正式超越10億美元，下半年整體營運將有強勁動能，其中PC市場將有傳統季節性挹注，AMD常規盤股價小跌，盤後股價目前大漲，看好相關的祥碩（5269）（AMD南橋晶片組代工）與弘塑（3131）、辛耘（3583）（半導體先進封裝）等營運將受惠。

AMD第2季營收58.3億美元，季增7%、年增9%，毛利率季增1個百分點至53%，non-GAAP每股股利（EPS）0.69美元，季增11%、年增19%，優於市場共識的營收57.2億美元與non-GAAP EPS 0.68美元，其中資料中心與Client端成長抵銷了部分嵌入式與電競業務的下滑，MI300單季營收正式超越10億美元再創新高，庫存50億美元，季增7%。

展望第3季，財測營收67億美元正負3億美元，中位數季增15%、年增16%，毛利率季增至53.5%，展望優於預期，看好下半年營運將有強勁營收增長，動能來自Instinct、EPYC、Ryzen處理器需求帶動，並看好MI300業績在下半年將持續增長，並指出微軟擴大採用MI300系列，MI325將在今年稍晚推出，2025年將推出與nVIDIA Blackwell匹敵的MI350系列，也會加強在CDNA布局。

AMD看好PC市場將有傳統季節性挹注，今年的AI PC主要會是高階機種，正向看待AI PC動能，此外也揭露Ryzen PRO 8000系列桌機CPU，為首款針對商用桌機的on-chip AI加速處理器，趨勢仍有利南橋晶片組代工的祥碩，而AI GPU推陳出新亦有利半導體先進封裝，估祥碩今、明年EPS 59元、78元，弘塑今、明年EPS 29元、40元。

AI AMD 營收

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