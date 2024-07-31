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台股昨多方逢低承接 法人曝：指數在季線附近震盪

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

受美AI科技股走弱影響，台股30日早盤再創波段新低，指數一度重挫331點、來到21,833點波段新低，不過隨神祕大咖買盤出手、低接買盤進場承接之下，大盤成功由黑翻紅，盡顯「先蹲後跳」走勢，而終場則以上漲59點作收，收在22,223點，而高低震盪落差達443點，整體距收復季線僅差51點。

台股昨日早盤適逢部分停損、斷頭賣壓出籠，終場反彈收紅，而櫃買指數也同步殺低後反彈，終場收漲達1.2%。市場表現大致上呈現「多方逢低承接」指數在季線附近震盪的情勢，而盤面類股較佳者，則包括電信、航運、散熱等族群，投資人可多注意。

對此，富邦證券表示，由於美國科技股發生激烈震盪，導致昨日大盤在均線及指標走弱下，台股近期空方氣勢強，雖有官股行庫加碼，不過指數仍難以擺脫季線附近的震盪格局。至於實際操作方面，富邦證據則表示，目前盤勢個股輪動表現可多留意，而短打逆勢抗跌的科技題材，以及走勢穩健大型股都可觀察。

至於技術面走空，或是業績、財報欠佳的個股，則建議趁機賣出、脫手，至於做多留意的類股，主要為「AI伺服器、設備及傳產」等業績股，而做空需多加留意的，則有「載板、IC設計」等個股。

個股 台股 科技股

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