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費半指數下挫3.88% 法人：台股持續震盪整理

中央社／ 台北31日電

美股主要指數30日漲跌互見，道瓊指數上揚203.4點，那斯達克指數下跌222.78點，費城半導體指數下挫197.47點。法人表示，台指期下挫逾350點，台股今天將持續震盪整理，不排除回測22000點關卡。

投資人等待美國聯準會（Fed）利率決策和一系列大企業財報出爐，美股主要指數30日走勢分歧。道瓊工業指數上漲203.4點，漲幅0.5%，標準普爾500指數下跌27.1點，跌幅0.5%；那斯達克指數下跌222.78點，跌幅1.28%，費城半導體指數下跌197.47點，跌幅3.88%。

國內外產業訊息方面，被動元件廠國巨第2季稅後淨利新台幣54.53億元，是7季以來高點，上半年稅後淨利突破百億元至100.62億元，賺超過2個股本；國巨預期，第3季營收、毛利率和營益率均可小幅季增。

面板廠群創光電第2季稅後淨利12億元，每股純益0.12元；並看好第3季供需平穩。

晶圓代工廠世界先進指出，目前訂單能見度約2至3個月，隨著電源管理晶片需求持續增長，第3季產能利用率可望回升至約70%，晶圓出貨量將增加9%至11%。

旺宏表示，第3季唯讀記憶體（ROM）業績可望較第2季倍增，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）業務也值得期待，第3季整體業績應可比第2季好。

智原預期，第3季矽智財（IP）、客戶委託設計（NRE）及量產業務可望同步成長，季營收將季增10%，毛利率可能微幅下滑。

法人表示，隨著台指期下挫逾350點，台股今天可能持續震盪整理。美國重量級企業蘋果（Apple）等即將發布財報，Fed也將召開聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議，是市場關注重點。

晶圓代工廠 美國聯準會

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