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兩利多加持 台股8,000億活水來了

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股資金面將傳利多，除台商回台投資專法將在8月中旬解禁外，隨上市櫃公司進入領息高峰，自今日起、至8月底為止，將有鴻海（2317）、聯發科（2454）等584家公司將發放7,300億元的現金股利，二者可望挹注台股資金動能約達8,000億元，為多頭反攻月線增添助力。

根據統計，自今日起至8月底為止，將有582家上市櫃公司將發放去年度現金股利，再加上聯德控股-KY、達爾膚二家將發放今年第1季0.225元、2元現金股利，總計將有584家將撥付給股東現金股利，金額合計高達7,301億元，是全年發放的最高峰，占去年度總現金股利金額超過三分之一，包括壽險、金融機構、高股息ETF、自營商、外資在本季的財報上，都將有可觀的股利入帳。

最受矚目的是今日的鴻海、聯發科，分別發放748億元、486億元，此外，中華電在8月8日將發放369億元、中信金8月9日353億元、富邦金8月21日325億元外，其它將發放超過100億元的還有聯詠、台塑化、玉山金、台灣大、遠傳等公司。

現金股利最高的是旭隼37.50459元，其次是鈊象的35元、聯詠32元、聯發科30.40531元，其它超過10元的還有漢唐、寶雅、祥碩、洋基工程、弘塑等26家。

另自今日起至8月底還有兆豐金、統一、第一金、合庫金、統一超、永豐金、台新金、友達、彰銀等160家公司將除息，每股現金股利最高的是祥碩的18.58061元、弘塑16元。

聯發科 股利

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