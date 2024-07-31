台股黑翻紅 神秘大咖出手…指數震盪達443點

台股昨（30）日早盤在部分停損、斷頭賣壓出籠下，指數一度重挫331點、來到21,833點波段新低後，隨神祕大咖買盤出手，逢低抄底進場點火，盤勢成功逆襲、由黑翻紅，呈現「先蹲後跳」走勢。終場指數上漲59點、收22,223點，高低震盪達443點，成交量萎縮至3,942億元，呈「價漲量縮」格局，距收復季線僅51點。

自7月中下旬來，大盤跌勢加劇，指數下跌逾2,000點，再加上個股股價連番重挫後，已達到部分代操等法人的下跌15至20%、甚至30至40%的強制停損門檻後，昨日早盤開始殺出，衝擊部分個股重挫、甚至跌停，拖累指數大跌超過300點。

由於過往出現融資斷頭、或是法人停損等訊號出現，即是修正波段的尾聲，業內、實戶等逢低搶短買盤在場邊虎視眈眈之際，神祕買盤率先進場抄底，帶動盤勢先蹲後跳。

其中，由於投信的股票型基金停損，但終場投信卻仍買超94.3億元、連20買，為今年3月29日以來單日買超新高，顯示神祕大咖藉由申購ETF等方式進場點火的跡象明顯。

八大公股行庫也買超67.1億元、連12買。統計投信7月已買超1,127億元、居史上第二大單月買超金額，八大公股行庫全月也買超961億元、為史上單月買超新高，二者同步護持台股跡象明顯，市場看好昨日出手救市的神祕大咖，應是政府基金，力抗外資賣超236億元，自營商賣超75.5億元，合計三大法人賣超217.2億元。

展望後市，在政府基金大動作護盤中，法人圈多空看法逐漸分歧，部分操盤人看好在政策發功下，指數有機會向上挑戰月、季線；但也有法人認為，由於外資在台指期的未平倉淨空單再次飆增至3.9萬口、逼近4萬口的歷史高峰，台股中期修正格局還未結束，因此對後市仍不宜放鬆警戒。

第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、萬寶投顧執行長賴建承指出，台股中期後市首先要觀察的是全球央行會議結論，其中，聯準會應維持利率不變，但焦點在於如何為9月降息鋪墊。