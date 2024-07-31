快訊

民眾黨發言人林子宇碧潭落水獲救！送醫人無礙 原因待查

獨／「新新併」攻防戰提前上演！現金增資洽特定人 吳家兄弟會面再槓上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股黑翻紅 神秘大咖出手…指數震盪達443點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股昨（30）日早盤在部分停損、斷頭賣壓出籠下，指數一度重挫331點、來到21,833點波段新低後，隨神祕大咖買盤出手，逢低抄底進場點火，盤勢成功逆襲、由黑翻紅，呈現「先蹲後跳」走勢。終場指數上漲59點、收22,223點，高低震盪達443點，成交量萎縮至3,942億元，呈「價漲量縮」格局，距收復季線僅51點。

自7月中下旬來，大盤跌勢加劇，指數下跌逾2,000點，再加上個股股價連番重挫後，已達到部分代操等法人的下跌15至20%、甚至30至40%的強制停損門檻後，昨日早盤開始殺出，衝擊部分個股重挫、甚至跌停，拖累指數大跌超過300點。

由於過往出現融資斷頭、或是法人停損等訊號出現，即是修正波段的尾聲，業內、實戶等逢低搶短買盤在場邊虎視眈眈之際，神祕買盤率先進場抄底，帶動盤勢先蹲後跳。

其中，由於投信的股票型基金停損，但終場投信卻仍買超94.3億元、連20買，為今年3月29日以來單日買超新高，顯示神祕大咖藉由申購ETF等方式進場點火的跡象明顯。

八大公股行庫也買超67.1億元、連12買。統計投信7月已買超1,127億元、居史上第二大單月買超金額，八大公股行庫全月也買超961億元、為史上單月買超新高，二者同步護持台股跡象明顯，市場看好昨日出手救市的神祕大咖，應是政府基金，力抗外資賣超236億元，自營商賣超75.5億元，合計三大法人賣超217.2億元。

展望後市，在政府基金大動作護盤中，法人圈多空看法逐漸分歧，部分操盤人看好在政策發功下，指數有機會向上挑戰月、季線；但也有法人認為，由於外資在台指期的未平倉淨空單再次飆增至3.9萬口、逼近4萬口的歷史高峰，台股中期修正格局還未結束，因此對後市仍不宜放鬆警戒。

第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、萬寶投顧執行長賴建承指出，台股中期後市首先要觀察的是全球央行會議結論，其中，聯準會應維持利率不變，但焦點在於如何為9月降息鋪墊。

停損 台股

延伸閱讀

投信公會理事長劉宗聖：買多重ETF 猶如吃綜合維他命

「大唐第一男模」專交影帝朋友 現蹤大咖男星店

台股2萬2他貼「全綠」畢業文 網看對帳單嘆：做空的話就是大神了

大盤要轉多需一個大漲表態！ 專家：美股台股現在仍然非常地疲弱

相關新聞

台股黑翻紅 神秘大咖出手…指數震盪達443點

台股昨（30）日早盤在部分停損、斷頭賣壓出籠下，指數一度重挫331點、來到21,833點波段新低後，隨神祕大咖買盤出手，...

兩利多加持 台股8,000億活水來了

台股資金面將傳利多，除台商回台投資專法將在8月中旬解禁外，隨上市櫃公司進入領息高峰，自今日起、至8月底為止，將有鴻海、聯...

廣達5G布局 在日報捷

廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）與日本京瓷集團合作再下一城，繼去年與京瓷集團系統整合商KYOCERA Mirai ...

集保邀三大咖 談業務動能

集保結算所為探索未來業務動能，於26日邀請產業趨勢及策略管理大師進行專題演講，分別為友達光電公司董事長彭双浪、知識力科技...

就市論勢／高殖利率ETF概念 有戲

美國6月零售數據優於預期，市場焦點慢慢轉向景氣復甦，此外，美國第2季核心個人消費支出（PCE）物價指數季增年率2.9%。美國上周初領失業金人數為23.5萬人，預估為23.8萬人，前值為24.3萬人。整體美國經濟數據不差，今年維持聯準會降息1-2碼，9月降息機率高。

證交所反詐行動專區 8月上線

臺灣證券交易所「反詐騙聯防行動專區」將於8月中旬在公開資訊觀測站上線，證券商可將客戶受詐騙態樣、澄清說明等資訊即時上傳並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。