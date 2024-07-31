快訊

奧運游泳／王冠閎200蝶總排名第11與決賽擦身 仍創台泳將史上最佳排名

就市論勢／高殖利率ETF概念 有戲

經濟日報／ 蔡孟軒（群益中小型股基金經理人）

盤勢分析

美國6月零售數據優於預期，市場焦點慢慢轉向景氣復甦，此外，美國第2季核心個人消費支出（PCE）物價指數季增年率2.9%。美國上周初領失業金人數為23.5萬人，預估為23.8萬人，前值為24.3萬人。整體美國經濟數據不差，今年維持聯準會降息1-2碼，9月降息機率高。

台灣方面，6月出口額較5月回升6.8%至399億美元，年增率上升至23.5%，遠優於市場預期的14.7%； 6月資通訊出口較5月成長14.5%，是貢獻上半年整體出口成長主要項目；6月電子零組件出口較5月成長8.8%，較去年同月成長7.3%，近四個月以來首次年增。

7月加權指數最高到24,416點，強勢持續創高後，在台積電法說後回檔至季線上下。對於台股後市，觀察風險指標，除VIX外如公債殖利率、信用價差皆維持低檔，預期無系統性風險。

考量今年台灣GDP仍將回到3-4%歷史均值，短期波動難免，然考量AI需求強勁，加上手機及PC產業今年恢復正成長，配合美股總經環境仍佳、以及2024年下半年可望降息，預期終端消費電子需求下半年將有機會好轉，對於台股中長期表現仍不看淡。

投資建議

WWDC後，市場預期後續在作業系統升級後，將推動iPhone換機潮，因此蘋果供應鏈可留意。此外，ABF受惠GB系列，產值大幅提升，預期2025年開始將有機會呈現供給吃緊狀況，相關個股表現亦值關注。

再者，PC銷售量年增率已翻正，IC設計族群庫存健康，營收重回成長循環。後續持續關注車用及工業復甦較慢領域。

其他看好族群，AI ODM、散熱仍有一定長線趨勢；高現金殖利率ETF概念股將有表現機會。

金融、生技等內需股較不受景氣影響且評價較低，預期後市也有表現機會。維持逢低布局評價較低族群。

美國經濟 降息

延伸閱讀

美降息速度引關注 降息前這檔ETF搶搭債市良機

9月將降息、長天期60%獲利空間...債券ETF送分題？專家提4原因不看好

「降息」預期已經點滴反應於利率上！ 辣媽：確定後再進場恐已錯過一大段行情

降息前觀望 債券ETF受益人終止連五周創高 但這檔受青睞

相關新聞

兩利多加持 台股8,000億活水來了

台股資金面將傳利多，除台商回台投資專法將在8月中旬解禁外，隨上市櫃公司進入領息高峰，自今日起、至8月底為止，將有鴻海、聯...

廣達5G布局 在日報捷

廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）與日本京瓷集團合作再下一城，繼去年與京瓷集團系統整合商KYOCERA Mirai ...

集保邀三大咖 談業務動能

集保結算所為探索未來業務動能，於26日邀請產業趨勢及策略管理大師進行專題演講，分別為友達光電公司董事長彭双浪、知識力科技...

就市論勢／高殖利率ETF概念 有戲

美國6月零售數據優於預期，市場焦點慢慢轉向景氣復甦，此外，美國第2季核心個人消費支出（PCE）物價指數季增年率2.9%。美國上周初領失業金人數為23.5萬人，預估為23.8萬人，前值為24.3萬人。整體美國經濟數據不差，今年維持聯準會降息1-2碼，9月降息機率高。

反詐行動專區 8月上線

臺灣證券交易所「反詐騙聯防行動專區」將於8月中旬在公開資訊觀測站上線，證券商可將客戶受詐騙態樣、澄清說明等資訊即時上傳並...

證交所碳中和 看見成效

臺灣證券交易所獲頒英國標準協會（BSI）核發之ISO 14068-1:2023碳中和查證證書，成為全球首家獲得英國標準協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。