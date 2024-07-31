就市論勢／高殖利率ETF概念 有戲

盤勢分析

美國6月零售數據優於預期，市場焦點慢慢轉向景氣復甦，此外，美國第2季核心個人消費支出（PCE）物價指數季增年率2.9%。美國上周初領失業金人數為23.5萬人，預估為23.8萬人，前值為24.3萬人。整體美國經濟數據不差，今年維持聯準會降息1-2碼，9月降息機率高。

台灣方面，6月出口額較5月回升6.8%至399億美元，年增率上升至23.5%，遠優於市場預期的14.7%； 6月資通訊出口較5月成長14.5%，是貢獻上半年整體出口成長主要項目；6月電子零組件出口較5月成長8.8%，較去年同月成長7.3%，近四個月以來首次年增。

7月加權指數最高到24,416點，強勢持續創高後，在台積電法說後回檔至季線上下。對於台股後市，觀察風險指標，除VIX外如公債殖利率、信用價差皆維持低檔，預期無系統性風險。

考量今年台灣GDP仍將回到3-4%歷史均值，短期波動難免，然考量AI需求強勁，加上手機及PC產業今年恢復正成長，配合美股總經環境仍佳、以及2024年下半年可望降息，預期終端消費電子需求下半年將有機會好轉，對於台股中長期表現仍不看淡。

投資建議

WWDC後，市場預期後續在作業系統升級後，將推動iPhone換機潮，因此蘋果供應鏈可留意。此外，ABF受惠GB系列，產值大幅提升，預期2025年開始將有機會呈現供給吃緊狀況，相關個股表現亦值關注。

再者，PC銷售量年增率已翻正，IC設計族群庫存健康，營收重回成長循環。後續持續關注車用及工業復甦較慢領域。

其他看好族群，AI ODM、散熱仍有一定長線趨勢；高現金殖利率ETF概念股將有表現機會。

金融、生技等內需股較不受景氣影響且評價較低，預期後市也有表現機會。維持逢低布局評價較低族群。