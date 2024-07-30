證交所反詐行動專區 8月上線

臺灣證券交易所「反詐騙聯防行動專區」將於8月中旬在公開資訊觀測站上線，證券商可將客戶受詐騙態樣、澄清說明等資訊即時上傳並公開分享，有利其他證券商及投資人留意與警惕，達成反詐聯防效益。

證交所日前持續與證券商合作反詐騙強化措施，全面提升證券市場防詐功能。在法規修訂方面，已陸續修訂「證券商內部控制制度標準規範」，包含：證券商於客戶委託下單交易介面及對帳單須張貼反詐騙警語，增加提醒頻率，及證券商善意關懷客戶訪談作業中增加高齡客戶優先抽選機制，增進高齡客戶對詐騙防制認知等。

在「反詐騙聯防行動專區」上線前，證交所已請證券商先收集近期接獲通報的詐騙案例，包含第一金、富邦、永豐金、口袋、群益金鼎、北城及臺灣匯立等券商，均積極協助將相關案例通報證交所。

未來，證交所將致力於結合證券商資源，提升民眾防詐意識，使詐騙集團無可趁之機，以保障投資人權益。