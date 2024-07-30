高盛：AI伺服器硬體供應鏈第3季營收有望大增 按讚七台廠

高盛證券在最新出具的「台灣科技產業」報告中指出，預期伺服器占營收比重較大的公司，第3季營運表現將有更好的成長動能，主要受惠於人工智慧（AI）伺服器出貨成長、液冷技術普及率上升、伺服器景氣回溫等利多。高盛看好鴻海（2317）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、技嘉（2376）、華碩（2357）、緯創（3231）等七家台廠，都給予「買進」評等。

高盛預期，在第3季，AI伺服器產能增加、傳統伺服器及個人電腦（PC）進入新的產品周期、新一代AI PC上市、智慧機進入旺季（新款iPhone可望於9月推出），都可望推升供應鏈營收持續成長。

鴻海6月營收年增16%，優於高盛預期。高盛預估鴻海第3季營收可望年增19%，將持續受惠於AI伺服器成長、傳統伺服器進入新的產品周期。高盛預期鴻海AI伺服器今年對營收貢獻為13%，明年更將提高到19%，看好鴻海擁有全方面的產品線、全球布局、規模優勢及資產負債表強勁，給予257元的目標價。

廣達6月營收年增23%，略低於高盛預期。不過，高盛預估廣達第3季營收可望加速成長，年增率將達51%，除了受惠於AI伺服器成長、傳統伺服器復甦之外，還將得益於Win 11帶來的PC需求改善及AI PC推出，因此維持405元的目標價。

另外，高盛預估，緯穎第3季營收年增率可望加速至88%，主要是由於去年同期基期較低，目標價從3,527元下調5%到3,359元。緯創第3季營收可望年增30%，目標價從155元略微下調到147元。奇鋐第3季營收可望年增23%，目標價為1,026元。華碩第3季營收可望年增17%，目標價為690元。技嘉第3季營收年增107%，目標價從449元下修到408元。