台股小漲融資餘額減肥 法人：初步止跌但反彈偏弱

台股今天開低走高，終場小漲59.08點，收在22223.57點。法人分析，台股今天跌勢收斂並翻紅，已見初步止跌訊號，加上融資餘額有效「減肥」有助下一波攻勢，但外資今天仍賣超，並調節台積電近8897張，顯示反彈格局偏弱。

台股今天開低走高，午盤過後跌勢收斂並翻紅，終場加權指數上漲59.08點，收在22223.57點。

台股在7月11日寫下歷史高點24416.67點，隨後股市震盪走跌，今天盤中震盪下探21833.85點，近期指數修正幅度達2582點。

而被視為散戶動能的融資餘額29日減少新台幣63.74億元，創下2022年9月底以來、22個月最大單日縮減規模。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，台股今天終場小漲留下影線，有初步築底止跌態勢，加上融資餘額有效「減肥」，有助於下一波行情攻勢，但由於外資今天仍賣超，資金並未回流，台指期外資淨空單達3.9萬多口，反彈格局偏弱。

三大法人今天合計賣超台股201.41億元，其中，自營商賣超75.5億元，投信買超110.16億元，外資及陸資賣超236.07億元。

值得注意的是，外資連3日賣超，自營商連16日賣超，投信自7月以來，連20日買超。

觀察外資今天前十大賣超股，居首位的是00940元大台灣價值高息，賣超張數逾6.4萬張，其次為中信金、聯電、華邦電，賣超張數分別逾2.7萬張、2萬張、1.4萬張。外資並賣超友達逾1萬張、00929復華台灣科技優息9154張、台積電8897張，其餘依序為玉山金、廣達、旺宏。

外資則買超元大台灣50反1達5.1萬張居首位，以及群創、新光金、泰金寶、大同、潤泰新、00919群益台灣精選高息、皇昌、聯上發、華建。

投信則大力敲進金融股、電信股等股票、分別買進中信金、聯電、永豐金、第一金、遠傳、台灣大等。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單今天增加2598口，至1萬8148口，其中外資淨空單增加2736口，至3萬9033口。台股今天量價背離，且連續3天位於季線之下。展望後續，黃文清表示，台股恐持續震盪至8月中，屆時企業法說與財報均告一段落，可觀察美國科技股變化、8月底的輝達法說、9月的蘋果推出新機預料都屬正面消息。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股近期修正原因來自上半年許多股票超漲，因此面臨下修壓力；台股自今年初17500點左右大漲，至24400點高點附近，已漲逾6000點，因此近期下跌2000多點的幅度，市場不應該以重挫解讀。

他也表示，台股近期有個狀況，是法說與財報利多之後，個股均不漲反跌，例如台積電、創意等，顯示市場心態轉趨保守，和1個月前積極樂觀的心態有所差距。