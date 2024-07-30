永續資訊之管理內部控制制度宣導會 外界響應熱烈

櫃買中心表示，近年來隨著全球氣候變遷加劇，ESG已成為企業經營不可忽視之議題，有越來越多企業透過永續資訊之揭露，來向股東、客戶等利害關係人說明企業面臨ESG的相關風險、機會及因應措施。另自2025年起全體上市櫃公司都要申報永續報告書，也必須將「永續資訊之管理」納入內控制度中，並列為明年度稽核計畫之必要稽核項目。

為協助上市櫃公司因應，櫃買中心攜手證交所、期交所、集保公司及會基會共同於高雄、臺中、新竹及臺北舉辦四場「永續資訊之管理內部控制制度宣導會」，最後一場已於7月30日在臺北圓滿落幕，本次宣導會吸引上市櫃公司等出席代表逾四千人參與，現場互動熱烈。

本次宣導會邀請金管會證期局代表就現行永續資訊揭露情形及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修正內容進行說明，並請會計師事務所專家介紹如何建置「永續資訊之管理」內部控制制度、如何準備及編製永續報告書及IFRS永續揭露準則導入計畫等三項主題，以協助上市櫃公司建立永續資訊之內控機制及順利編製永續報告書，並循序漸進接軌IFRS永續揭露準則。

櫃買中心表示，為讓企業更順利接軌，已建置「接軌IFRS永續揭露準則專區」（https://isds.tpex.org.tw），進一步提供客製化查詢單一公司永續報告書、溫室氣體盤查及確信，以及接軌IFRS永續揭露準則等專屬路徑圖之時程，協助企業妥善規劃；另於官網設置「ESG專區」永續報告書網頁，提供各種永續報告書參考資訊，其中包括企業永續報告書實務揭露案例，並區分初級做法、進階做法及領先做法；此外，「ESG數位平台」自明年起將推出輔助產製永續報告書初稿之功能，以協助公司編製永續報告書。

本次宣導會各場次之相關課程講義、現場Q&A彙總及影片將置於「接軌IFRS永續揭露準則專區」（https://isds.tpex.org.tw/course_video.html）及「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/briefing_session.php），供外界上網查詢參考。