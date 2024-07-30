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外資賣超236億元 買賣超個股第一名竟都是ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股30日開低走高，翻紅收在22,223.57點，上漲59.08點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超236.07億元，但獲得外資青睞的買超個股中，元大台灣50反1（00632R）居外資買超個股冠軍，獲外資單日買超51,594張，其次則是買超群創（3481）12,868張；另外，外資賣超冠軍則是元大台灣價值高息，單日賣超64,927張。

台股早盤以22,040.04點開低，一度下探至21,833.85點，盤中下跌超過300點，隨後往上拉升，午盤後翻紅，一度拉升至22,276.39點，終場收在22,223.57點，上漲59.08點，漲幅0.27%，三大法人合計賣超201.41億元，外資賣超236.07億元，投信買超110.16億元，自營商賣超（合計）75.5億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.65億元，自營商（避險）賣超69.84億元。

在各類股表現上，營建股、航運股漲幅都超過2%收盤，生技股也是上漲指標，電子股部分以光電股的漲勢最為搶眼，收盤上漲2.76%，電子及其他電子也收超逾1%。

台積電盤中一度下跌至926元，尾盤雖一度翻紅漲至949元，但終場則是收在940元，下跌4元；聯發科以1,255元收紅，上漲1.21%；鴻海收196元，漲幅1.55%；大立光，面板股也是上漲。

統計外資買超前十大個股依序是元大台灣50反1、群創、新光金、泰金寶-DR、大同、潤泰新、群益台灣精選高息、皇昌、聯上發、華建等；外資買超新光金7,265張。

另外，外資賣超前十大個股則依序是元大台灣價值高息、中信金、聯電、華邦電、友達、復華台灣科技優息、台積電、玉山金、廣達、旺宏等；外資賣超元大台灣價值高息64,927張，為賣超冠軍，其次是賣超中信金27,323張，賣超聯電20,059張。

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