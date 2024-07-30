快訊

中度磁暴來襲！氣象署特報示警「干擾24小時」 衛星導航可能短暫中斷

陸船翻覆案落幕？陸方代表臨別放砲「盡快公布真相」 海巡署回應了

中高階警官人事案發布 15名縣市分局長等33人異動

國巨財報／第2季稅後純益季增18% 每股賺13.02元寫近11季高點

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

被動元件大廠國巨（2327）30日召開法說，公布財報，第2季稅後純益54.53億元，季增18.3%，年增46.54%，每股純益13.02元，為近11季高點，上半年每股大賺24.04元，寫下近六年同期新高。

國巨第2季營收314.18億元，季增10.2%，年增17.4%，毛利率35.1%，季增1.3個百分點，年增1.9個百分點，營益率20.6%，季增3.2個百分點，年增1.7個百分點；稅後純益54.53億元，季增18.3%，年增46.54%，每股純益13.02元。

國巨上半年營收599.23億元，年增13.4%，毛利率34.5%，年增1.4個百分點，營益率19.1%，年增0.2個百分點；稅後純益100.62億元，年增28.15%，每股純益24.04元。

國巨指出，第2季市況優於原先預期，主要受惠AI相關動能強勁，加上消費性電子需求回升。

國巨 每股純益

延伸閱讀

台南永康車燈大廠上午傳火警 遠在新化都看到濃煙

TDK創新高！國巨也會突破1310？

台積電法說過後…聯發科（2454）股價可望反彈？專家：「這檔」更值得留意

研調：被動元件迎漲價潮 國巨華新科股價勁揚

相關新聞

智原第2季每股純益1元…先進製程再獲ASIC新案 設計服務營收續創新高

矽智財供應商智原（3035）今日公布2024年第二季合併財務報表。第二季合併營收為新台幣26.5億元，較上季增加3%，較...

宏碩系統上半年 EPS 0.67元 股價衝漲停重回200元大關

宏碩系統（6895）董事會29日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收1.59億元，年減26.4%。毛利40.3%，年減...

致伸獲利寫最強Q2

致伸（4915）昨（29）日召開法說會，公布第2季毛利率達17.3%，為單季新高，反映AIoT物聯網占比拉高，產品組合優...

訊連樂觀下半年營收

訊連（5203）昨（29）日召開法說會，董事長黃肇雄指出，數位媒體產品線（Create B2C）動能強勁，將以生成式AI...

盛群第2季 EPS -0.15元 矽統-0.16元

IC設計廠盛群（6202）、矽統昨（29）日公布第2季財報都處於虧損，盛群單季每股淨損0.15元，矽統單季每股淨損0.1...

景碩第2季 EPS 0.2元 迎接轉機

景碩（3189）昨（29）日公告第2季持續獲利，上半年每股純益0.25元。景碩看好，下半年營運有望持續加溫，正面看待記憶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。