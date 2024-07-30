國巨財報／第2季稅後純益季增18% 每股賺13.02元寫近11季高點
被動元件大廠國巨（2327）30日召開法說，公布財報，第2季稅後純益54.53億元，季增18.3%，年增46.54%，每股純益13.02元，為近11季高點，上半年每股大賺24.04元，寫下近六年同期新高。
國巨第2季營收314.18億元，季增10.2%，年增17.4%，毛利率35.1%，季增1.3個百分點，年增1.9個百分點，營益率20.6%，季增3.2個百分點，年增1.7個百分點；稅後純益54.53億元，季增18.3%，年增46.54%，每股純益13.02元。
國巨上半年營收599.23億元，年增13.4%，毛利率34.5%，年增1.4個百分點，營益率19.1%，年增0.2個百分點；稅後純益100.62億元，年增28.15%，每股純益24.04元。
國巨指出，第2季市況優於原先預期，主要受惠AI相關動能強勁，加上消費性電子需求回升。
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