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台股上漲59點 三大法人賣超201億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股30日以22,040.04點開低，最低下探至21,833.85點，盤中下跌逾300點，但午盤一路向上拉升，終場翻紅收在22,223.57點，上漲59.08點，漲幅0.27%，成交量再減至3,849.5億元，三大法人賣超201.41億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超236.07億元，投信買超110.16億元，自營商賣超（合計）75.5億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.65億元，自營商（避險）賣超69.84億元。

台積電（2330）今一度下跌至926元，尾盤雖一度翻紅漲至949元，但尾盤壓低收940元。聯發科收紅上漲1.21%，收1,255元；鴻海收196元，漲幅1.55%。昨天重挫跌停的創意、雲豹能源今原本也跌停鎖死，但尾盤均打開，分別下跌9.13%和2.95%。今日較強勢的族群有光電、電子組件、營建和航運，大立光上漲約5%、面板股也上揚；定穎投控、鈺邦漲停。

三大法人 自營商

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